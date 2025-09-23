경북 경주시의회, APEC 이후 지속가능 발전 방향 모색

방금 들어온 뉴스

경북 경주시의회, APEC 이후 지속가능 발전 방향 모색

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-23 14:37
수정 2025-09-23 14:37
포스트 APEC 전략연구회. 경주시의회 제공
포스트 APEC 전략연구회. 경주시의회 제공


경북 경주시의회가 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 이후 발전 전략을 수립한다.

23일 경주시의회는 의원연구단체인 ‘경주 포스트 APEC 전략연구회’가 ‘APEC 이후 경주의 지속가능한 발전 전략 수립 연구용역’에 돌입했다고 밝혔다.

연구회는 대표인 정희택 의원을 비롯해 이락우·한순희·정성룡 의원으로 구성됐다. 연구용역을 통해 정상회의의 성과를 경주의 미래 발전에 적극 반영할 수 있도록 전략을 마련할 계획이다.

동국대학교 WISE캠퍼스 산학협력단과 협력해 연구를 추진한다. 자료수집 및 현장조사를 시작으로 전문가 세미나 등을 거쳐 정책 실행 전략과 단계별 추진 과제를 도출할 계획이다.

또한 연구결과는 보고서와 정책자료집으로 정리해 향후 도시 발전 및 국제행사 대응 전략 수립에 적극 활용될 예정이다.


정희택 대표의원은 “APEC 정상회의 개최에 따른 지역경제 활성화와 도시브랜드 가치 제고 효과가 일회성에 그치지 않아야 한다”며 “지속가능한 글로벌 도시로 도약하는 정책 및 전략을 마련할 것”이라고 했다.
경주 김형엽 기자
위로