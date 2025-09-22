“시민 제안이 정책으로” 대전 시민 제안 공모

내달 31일까지 ‘대전시소’서 접수, 최우수 30만원

대전시가 일상생활에서 발견한 아이디어를 정책으로 이어가기 위한 공론화 장을 열었다.22일 시에 따르면 내달 31일까지 시민참여 정책 제안 플랫폼인 ‘대전시소’(www.daejeon.go.kr/seesaw)에서 좋은 시민, 좋은 제안 공모를 진행한다. 제안 분야는 자유 주제를 비롯해 1인 가구 복지·보행자 중심 도시·AI 공공서비스·세대 간 소통·자원순환·도시 환대 문화 등이다. 제안은 대전시소 홈페이지에서 시민 제안을 등록하고 공모 기간 10명 이상의 공감을 얻으면 된다.시는 부서 검토가 완료된 건을 대상으로 실시 가능성 등을 평가한 뒤 총 50건을 선정해 시상할 예정이다. 최우수 제안(5명)에는 상장과 상금 30만원을 수여한다. 또 오는 12월 시상식도 개최한다.전재현 대전시 행정자치국장은 “생활 속에서 찾은 작은 발견이나 제안이 시책으로 확산해 더 많은 사람에게 도움을 될 수 있도록 시민의 많은 관심과 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.