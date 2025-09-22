“시민 제안이 정책으로” 대전 시민 제안 공모

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“시민 제안이 정책으로” 대전 시민 제안 공모

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-22 14:07
수정 2025-09-22 14:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

내달 31일까지 ‘대전시소’서 접수, 최우수 30만원

이미지 확대
대전시청. 서울신문 DB
대전시청. 서울신문 DB


대전시가 일상생활에서 발견한 아이디어를 정책으로 이어가기 위한 공론화 장을 열었다.

22일 시에 따르면 내달 31일까지 시민참여 정책 제안 플랫폼인 ‘대전시소’(www.daejeon.go.kr/seesaw)에서 좋은 시민, 좋은 제안 공모를 진행한다. 제안 분야는 자유 주제를 비롯해 1인 가구 복지·보행자 중심 도시·AI 공공서비스·세대 간 소통·자원순환·도시 환대 문화 등이다. 제안은 대전시소 홈페이지에서 시민 제안을 등록하고 공모 기간 10명 이상의 공감을 얻으면 된다.

시는 부서 검토가 완료된 건을 대상으로 실시 가능성 등을 평가한 뒤 총 50건을 선정해 시상할 예정이다. 최우수 제안(5명)에는 상장과 상금 30만원을 수여한다. 또 오는 12월 시상식도 개최한다.

전재현 대전시 행정자치국장은 “생활 속에서 찾은 작은 발견이나 제안이 시책으로 확산해 더 많은 사람에게 도움을 될 수 있도록 시민의 많은 관심과 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로