포스코, 추석 앞두고 포항·광양 등 지역상품권 77억원 구매

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

포스코, 추석 앞두고 포항·광양 등 지역상품권 77억원 구매

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-19 17:00
수정 2025-09-19 17:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
포항시청에서 열린 포항사랑삼품권 구매 행사. 포스코 제공
포항시청에서 열린 포항사랑삼품권 구매 행사. 포스코 제공


포스코가 추석 명절을 앞두고 지역 경제 활성화를 위해 지역화폐 등 77억원을 구매했다.

19일 포스코는 포스코노동조합과 함께 포항사랑상품권 37억 8000만원, 광양사랑상품권 33억원, 수도권 직원 대상 온누리상품권 6억원 등 약 77억 규모로 구매했다고 밝혔다.

행사는 추석 명절을 앞두고 포스코 노사가 공동으로 지역경제 활성화와 사회공헌을 실천하기 위해 마련됐다. 앞서 포스코 노사는 임금 및 단체협상 타결에 따라 전 직원에게 1인당 50만원의 지역사랑상품권을 지급하기로 결정했다.

김성호 노조위원장은 “노동조합의 사회적 책임을 이행하고 지역민에게 존경받는 노동조합으로 자리매김하겠다“며 ”지역 소상공인이 활기를 되찾을 수 있도록 노동조합이 실질적인 역할을 이어갈 것“이라고 말했다.

이강덕 포항시장은 “올해 포스코 임단협이 조기에 마무리된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “임단협 타결과 함께 추석 명절을 맞아 직원들에게 포항사랑상품권을 지급하기로 결정해 준 것에 감사드린다”고 밝혔다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로