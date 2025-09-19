‘도산서원 창건 450주년’…경북도, 세계적 가치 알린다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘도산서원 창건 450주년’…경북도, 세계적 가치 알린다

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-19 11:33
수정 2025-09-19 11:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
도산서원 전경. 안동시
도산서원 전경. 안동시


경북 안동 도산서원 창건 450주년을 맞아 그 뜻을 되새긴다.

19일 경북도는 도산서원 일원에서 ‘도산서원 창건 450주년 기념행사’ 개막식을 개최했다고 밝혔다.

도산서원은 퇴계 이황 선생이 학문과 덕성을 함양하기 위해 설립한 유학 교육의 산실로, 450년간 인격 수양과 공동체 정신을 이어온 한국 전통문화의 상징적 공간이다.

행사는 단순한 기념을 넘어 서원문화 전체를 아우르는 종합적인 문화의 장으로 기획됐다. 선현의 뜻을 기리고 도산서원의 역사·문화적 가치를 시민들과 공유해 세계유산으로서의 위상을 널리 알리고자 마련됐다.

개막식은 퇴계의 위패를 모신 도산서원 상덕사에서 진행된 고유제를 올리며 시작했다. 기념 연극, 서예 퍼포먼스, 도산 12곡 합창 등도 진행됐다.

오는 27일까지 열흘 간 경북도청 동락관에서는 퇴계 선생의 친필과 한국서예협회 회원들의 작품이 전시된다. ‘한국의 서원, 도산서원이 그 길을 열다’를 주제로 국내외 학자들이 참여하는 학문적 교류의 장도 마련했다.

경상북도 관계자는 “도산서원을 중심으로 서원문화가 지역과 세계를 잇는 문화 브랜드로 성장할 수 있도록 하겠다”며 “지역 문화유산을 폭넓게 공유해 지역사회 활성화와 관광산업 발전에 노력하겠다”고 했다.
안동 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로