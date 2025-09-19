‘도산서원 창건 450주년’…경북도, 세계적 가치 알린다

이미지 확대 도산서원 전경. 안동시 닫기 이미지 확대 보기 도산서원 전경. 안동시

경북 안동 도산서원 창건 450주년을 맞아 그 뜻을 되새긴다.19일 경북도는 도산서원 일원에서 ‘도산서원 창건 450주년 기념행사’ 개막식을 개최했다고 밝혔다.도산서원은 퇴계 이황 선생이 학문과 덕성을 함양하기 위해 설립한 유학 교육의 산실로, 450년간 인격 수양과 공동체 정신을 이어온 한국 전통문화의 상징적 공간이다.행사는 단순한 기념을 넘어 서원문화 전체를 아우르는 종합적인 문화의 장으로 기획됐다. 선현의 뜻을 기리고 도산서원의 역사·문화적 가치를 시민들과 공유해 세계유산으로서의 위상을 널리 알리고자 마련됐다.개막식은 퇴계의 위패를 모신 도산서원 상덕사에서 진행된 고유제를 올리며 시작했다. 기념 연극, 서예 퍼포먼스, 도산 12곡 합창 등도 진행됐다.오는 27일까지 열흘 간 경북도청 동락관에서는 퇴계 선생의 친필과 한국서예협회 회원들의 작품이 전시된다. ‘한국의 서원, 도산서원이 그 길을 열다’를 주제로 국내외 학자들이 참여하는 학문적 교류의 장도 마련했다.경상북도 관계자는 “도산서원을 중심으로 서원문화가 지역과 세계를 잇는 문화 브랜드로 성장할 수 있도록 하겠다”며 “지역 문화유산을 폭넓게 공유해 지역사회 활성화와 관광산업 발전에 노력하겠다”고 했다.