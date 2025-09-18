천원주택·만원주택…청년 붙잡는 초저가 임대 바람

이미지 확대 지난 16일 경북 포항시청에서 진행된 ‘천원주택’ 현장 접수에 몰려든 청년들. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 경북 포항시청에서 진행된 ‘천원주택’ 현장 접수에 몰려든 청년들. 김형엽 기자

지폐 한 장으로 거주할 수 있는 주택으로 청년들이 몰리고 있다. 청년 주거 안정과 인구 유입 효과를 위해 지자체들이 ‘천원’·‘만원’ 주택을 내놓으면서다.18일 경북 포항시에 따르면 지난 16~17일 이틀간 청년·신혼부부를 대상으로 진행한 ‘천원주택’ 현장 접수 결과 최종 8.5대 1의 경쟁률로 마감됐다.천원주택은 청년 및 신혼부부의 지역 정착을 지원하기 위해 LH임대주택을 재매입해 하루 임대료 1천원, 한 달 3만원의 획기적인 조건으로 공급한다. 19세 이상 45세 이하 청년 및 신혼부부 중 무주택 세대를 선정해 2년에서 최장 4년까지 거주를 지원한다.이번 공급 물량은 총 100호로, 854명의 지원자가 몰렸다. 신혼부부 대상 물량인 20호에 대한 신청은 34명으로 1.7대 1의 경쟁률을 보였으나, 청년 대상 물량 80호에는 대부분인 820명(10.3대 1)이 몰려 주거 안정에 대한 청년들의 기대감을 엿볼 수 있었다. 포항시는 매년 100호씩 5년 간 500호를 공급할 계획이다.무주택 신혼부부 등을 대상으로 전국에서 가장 먼저 천원주택을 시작한 인천에서도 많은 지원자들이 몰린 바 있다. 지난 3월 진행된 인천 천원주택 입주자 모집 당시 총 500호 모집에 3681명이 몰려 경쟁률 7.3대 1로 집계됐다.전남 보성군 벌교읍은 청년과 신혼부부에게 월세 1만원으로 거주할 수 있는 ‘전남형 만원주택’을 추진한다. 이날 벌교읍 행정복지센터에서 열린 설명회에는 주민 100여명이 참석할 정도로 높은 관심을 끌었다.벌교읍 회정리 일원에 신축 예정인 전남형 만원주택은 월 1만원으로 최초 4년, 최대 10년간 거주할 수 있다. 입주 대상은 18세 이상 45세 이하 청년과 신혼부부로, 소득 기준과 무주택 요건을 충족해야 한다. 물량은 총 50호로 청년 28호, 신혼부부는 22호를 모집한다. 내년 하반기 착공해 2028년 완공 예정이다.실제 현장 접수를 진행했던 포항시 한 관계자는 “지역에 거주하는 청년들 뿐만 아니라 이사 예정인 청년, 당첨 될 경우 전입하겠다는 청년 등이 몰려들어 인구 유입 효과까지 이어질 것으로 보인다”며 “접수 과정에 청년들이 원하는 주거지 위치 등 수요조사를 한 만큼 내년에는 이를 반영해 더욱 내실있는 천원주택 공급을 할 방침”이라고 설명했다.