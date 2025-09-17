경북도·포항시, 바이오헬스 산업 전략 모색…미래발전포럼 개최

이미지 확대
경북도와 포항시가 바이오헬스를 통한 미래발전 전략을 논의한다.
17일 포항시는 경북도와 공동으로 오는 22일 서울 반얀트리 호텔에서 ‘2025 바이오헬스에서 찾는 포항 미래발전포럼’을 개최한다고 밝혔다.
행사에는 바이오산업 분야 산･학･연･관 관계자 200여 명이 참석한다. ▲지역 의료 격차 해소 ▲첨단 바이오 연구개발과 산업화 ▲국가 균형발전이라는 세 가지 국가 의제를 한자리에서 논의하는 지방 주도형 K-바이오 전략 포럼이다.
포항은 3·4세대 방사광가속기, 세포막단백질연구소, 그린백신실증지원센터 등 세계적 수준의 연구 인프라를 보유하고 있어 연구·임상·생산·사업화 전주기를 갖춘 국내 유일 도시다. 시는 이번 포럼으로 연구역량을 널리 알리고, 향후 관련 국비사업과 정책 반영으로 이어질 수 있도록 추진할 계획이다.
기조연설에서는 박구선 대구경북첨단의료산업진흥재단 이사장이 ‘K-바이오 중심도시, 왜 지금 포항인가?’를 주제로 포항의 연구 인프라와 국가 균형발전의 필요성을 설명한다.
시는 이번 포럼으로 ▲정부 정책과의 실질적 연계 기반 마련 ▲바이오벤처 유치와 투자 기반 강화 ▲의대설립을 비롯한 미래형 바이오산업 인재 양성 방안 ▲지역 의료 격차 해소를 위한 전략 공유 등 성과를 기대하고 있다.
포항시 관계자는 “바이오헬스 산업을 포항의 미래 성장동력으로 육성하기 위한 방향을 모색할 것”이라며 “국가 정책과 산업 성과로 이어지는 실행형 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
