경북 포항 LNG 배관 가스 누출 복구 완료…“도로 통제 해제”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경북 포항 LNG 배관 가스 누출 복구 완료…“도로 통제 해제”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-17 15:44
수정 2025-09-17 15:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경북 포항시 남구 연일읍 가스 누출 현장. 김형엽 기자
경북 포항시 남구 연일읍 가스 누출 현장. 김형엽 기자


경북 포항의 한 도로에 매설된 배관에서 발생한 가스 누출이 16일 만에 복구됐다.

17일 포항시는 지난달 31일 포항시 남구 연일읍 유강리 일원에서 발생한 가스누출이 복구돼 16일 오후 9시를 기해 도로 통제가 해제됐다고 밝혔다.

가스 누출은 근처에서 관로 공사를 진행하던 작업자가 냄새를 맡고 신고하면서 알려졌다.

연일읍 학전리 가스 기지에서 포항철강공단으로 들어가는 LNG(액화천연가스) 배관에서 가스 누출이 발생하면서 그동안 일대 도로를 통제했다.

정확한 누출 지점을 찾는데 시일이 걸리면서 복구도 늦어졌다. 복구가 늦어지면서 철강공단 가스 공급을 위해 우회 배관을 임시 설치하기도 했다.

경북도와 시, 유관기관 등은 가스누출 직후 합동대책 회의를 열어 안전조치와 함께 현장지원반을 구성해 2차 피해 예방에 나섰다.

포항시 관계자는 “가스누출로 인한 2차 피해가 발생하지 않아 다행”이라며 “시설 안전 점검을 강화해 유사한 피해가 재발하지 않도록 하겠다”고 했다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로