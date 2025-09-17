경북 포항 LNG 배관 가스 누출 복구 완료…“도로 통제 해제”

이미지 확대 경북 포항시 남구 연일읍 가스 누출 현장. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 연일읍 가스 누출 현장. 김형엽 기자

경북 포항의 한 도로에 매설된 배관에서 발생한 가스 누출이 16일 만에 복구됐다.17일 포항시는 지난달 31일 포항시 남구 연일읍 유강리 일원에서 발생한 가스누출이 복구돼 16일 오후 9시를 기해 도로 통제가 해제됐다고 밝혔다.가스 누출은 근처에서 관로 공사를 진행하던 작업자가 냄새를 맡고 신고하면서 알려졌다.연일읍 학전리 가스 기지에서 포항철강공단으로 들어가는 LNG(액화천연가스) 배관에서 가스 누출이 발생하면서 그동안 일대 도로를 통제했다.정확한 누출 지점을 찾는데 시일이 걸리면서 복구도 늦어졌다. 복구가 늦어지면서 철강공단 가스 공급을 위해 우회 배관을 임시 설치하기도 했다.경북도와 시, 유관기관 등은 가스누출 직후 합동대책 회의를 열어 안전조치와 함께 현장지원반을 구성해 2차 피해 예방에 나섰다.포항시 관계자는 “가스누출로 인한 2차 피해가 발생하지 않아 다행”이라며 “시설 안전 점검을 강화해 유사한 피해가 재발하지 않도록 하겠다”고 했다.