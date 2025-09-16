경북 포항시, ‘천원주택’ 접수 시작…첫날부터 신청 몰려

이미지 확대 천원주택 현장 접수를 받고 있는 이강덕 포항시장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 천원주택 현장 접수를 받고 있는 이강덕 포항시장. 포항시 제공

경북 포항시가 청년과 신혼부부 주거 안정을 위해 추진하는 ‘천원주택’이 모집 첫날부터 흥행몰이에 성공했다.16일 포항시는 이날 1차 접수를 시작한 ‘천원주택’ 신청을 위해 수백 명의 청년들이 몰려들었다고 밝혔다.천원주택은 LH 공공매입임대주택을 포항시가 재임대해 하루 1천원(월 3만원)의 파격적인 임대료로 청년과 신혼부부에게 공급하는 사업이다. 이번 1차 모집으로 총 100호가 공급된다.신청 자격은 19세 이상 45세 이하 청년과 신혼부부 중 무주택 세대다. 최초 2년, 최장 4년까지 거주 가능하다. 시는 향후 5년간 500호까지 확대할 계획이다.시는 앞서 ‘청년 징검다리주택’을 통한 입주자의 절반 이상이 타 지역 전입자임이 확인되면서 인구 유입 효과를 봤다. 이번 ‘천원주택’ 역시 젊은 세대 유입과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.이강덕 시장은 이날 현장을 찾아 접수 창구 운영 상황을 점검하고, 직접 접수처 부스에 앉아 신청서를 수령하며 청년들의 의견도 함께 청취했다.이 시장은 “천원주택은 청년과 신혼부부가 안심하고 미래를 설계할 수 있는 출발점”이라며 “앞으로도 다양한 주거복지 정책 혁신으로 청년과 신혼부부가 정착할 수 있는 안정적 주거 기반을 마련해 일자리 창출·결혼·출산까지 이어지는 선순환을 만들어 가겠다”고 말했다.