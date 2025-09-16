경북 경주시, 복합문화도서관 국제설계공모…“미래 문화 거점”

이미지 확대 경주시 복합문화도서관 설계공모 포스터. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경주시 복합문화도서관 설계공모 포스터. 경주시 제공

경북 경주시가 복합문화도서관 건립을 위한 국제설계공모를 실시한다.16일 경주시는 황성공원 일원에 건립 예정인 ‘(가칭)경주시 복합문화도서관’의 국제설계공모를 본격 추진한다고 밝혔다.공모는 국내외 건축가들의 창의적인 설계안을 통해 세계적 수준의 문화 인프라로 조성하기 위해 실시된다.복합문화도서관은 연면적 1만 1100㎡, 부지면적 3만㎡ 규모로 총사업비 787억원을 투입해 건립되며, 한국수력원자력과 체결한 협약을 기반으로 추진된다. 2027년 말 준공을 목표로 하고 있다.참가 등록은 오는 17일부터 10월 30일까지 경주시 복합문화도서관 국제설계공모 홈페이지(www.gjlib-compe.com)를 통해 하면 된다. 제출된 설계안은 기술검토위원회 검토와 두 차례 심사위원회를 거쳐 오는 12월 19일 최종 당선작을 발표할 예정이다.주낙영 시장은 “국제설계공모를 통해 도출될 설계안이 경주의 미래를 담아낼 핵심 문화 거점으로 이어지길 기대한다”며 “지식·문화·예술이 어우러지는 시민의 문화광장을 만들어 나가겠다”고 말했다.