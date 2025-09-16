차 없이도 편리한 관광…경북 포항시, 추석맞이 관광택시 할인

이미지 확대 타보소 관광택시 할인 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 타보소 관광택시 할인 포스터. 포항시 제공

경북 포항시가 추석 연휴를 맞아 관광택시 할인을 실시한다.16일 포항시는 추석 연휴와 가을 관광 성수기를 맞아 ‘타보소 관광택시 할인 이벤트’를 오는 22일부터 예산 소진 시까지 진행한다고 밝혔다.타보소 관광택시는 주요 관광지를 잘 아는 기사들이 직접 안내까지 맡아 ‘운전기사 겸 관광안내사’ 역할을 한다. 관광객들이 교통 걱정 없이 편리하게 이동하며 현지인의 생생한 설명과 맞춤형 코스로 포항만의 매력을 깊이 경험할 수 있다. KTX 포항역, 포항경주공항, 시외버스터미널 등 주요 거점에서 예약 탑승이 가능하다.할인 기간 동안 타보소 앱을 통해 가입하고 관광택시를 예약한 관광객은 이용 금액의 30% 할인을 받을 수 있다. 차량당 최대 5시간까지 할인된다.시는 이를 통해 관광 교통 인프라를 강화하고, 명절·성수기 관광수요를 지역경제 활성화로 연결할 계획이다. 차량이 없이 방문하는 관광객들이 겪는 교통 불편 문제를 보완해 관광 접근성을 높일 것으로 기대하고 있다.허정욱 도시안전주택국장은 “타보소 관광택시는 포항 문화를 알리는 안내사 역할도 겸하고 있다”며 “이번 할인 프로모션을 통해 추석 연휴에 포항을 찾는 분들이 보다 풍성한 여행을 즐길 수 있길 바란다”고 했다.