방금 들어온 뉴스

명절 선물은 경북도 쇼핑몰 ‘사이소’에서…‘추석 기획전’

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-15 14:41
수정 2025-09-15 14:41
이미지 확대
경북도 온라인 쇼핑몰 사이소. 경북도 제공
경북도 온라인 쇼핑몰 사이소. 경북도 제공


추석 명절을 앞두고 경북도가 온라인 쇼핑몰 기획전을 실시한다.

15일 경북도는 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘경북 고향장터 사이소’에서 추석을 맞아 추석 선물 기획전을 운영한다고 밝혔다.

사이소는 자치단체 농특산물 쇼핑몰로는 이례적으로 지난해 매출 500억원을 돌파했다. 지난해 매출 중 24%인 120여억 원이 추석 선물 기간에 집중됐다. 높은 상품 품질과 합리적인 가격으로 인기를 끄는 것으로 분석된다.

이번 기획전을 통해서는 구매 금액에 따라 최고 5만원 할인 쿠폰을 제공하고, 선물 세트에 쿠폰 적용 시 최대 50%까지 할인 받을 수 있다. 수요 특가와 신규회원 가입 이벤트도 함께 진행한다. 산불 피해지역(안동, 의성, 청송, 영양, 영덕) 특별관도 운영해 명절선물 구매로 산불 피해지역에 온기를 나눌 수 있도록 한다.

지난해 추석 품목별 매출은 사과, 배 등 과일이 44억원, 곶감 16억원, 한우 9억원, 쌀 8억원, 참기름·들기름이 7억원 순으로 집계됐다.



김주령 농축산유통국장은 “18년을 한결같이 이어온 사이소의 정성과 고객과의 신뢰로 큰 성장을 이뤘다”며 “고마운 분께 전하는 따뜻한 마음을 사이소에서 더욱 따뜻하게 보내드리겠다”고 했다.
안동 김형엽 기자
