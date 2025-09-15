경북 포항에 국내 최초 초저온 플라즈마 장비 들어서…“연구 성과 기대”

방금 들어온 뉴스

경북 포항에 국내 최초 초저온 플라즈마 장비 들어서…“연구 성과 기대”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-15 10:41
수정 2025-09-15 10:41
초처온 플라즈마 집속 이온빔 장비 개소식. 포항시 제공
초처온 플라즈마 집속 이온빔 장비 개소식. 포항시 제공


경북 포항에 국내 최초 초저온 플라즈마 정밀 가공·분석 장비가 들어섰다.

15일 포항시는 최근 북구 흥해읍 세포막단백질 연구소에 국내 최초로 초저온 플라즈마 집속 이온빔(CRYO-ET) 장비를 조성했다고 밝혔다.

CRYO-ET는 극저온 환경에서 플라즈마를 활용해 집속된 이온빔을 생성·제어하는 장비다. 기존 장비의 한계를 넘어 초저온 상태에서 정밀 가공 및 분석이 가능하다.

열과 전기에 민감한 바이오 시료를 손상 없이 처리하거나, 단층 수준의 미세구조를 확보하는 데 강점이 있다. 이를 통해 신소재 미세구조 분석, 민감 바이오 샘플 손상 최소화 등 연구 성과가 기대된다.

시는 이 장비를 기반으로 기업 기술지원, 공동연구, 인력 양성 프로그램을 함께 운영해 지역 산업 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획이다.



이강덕 시장은 “포항은 CRYO-EM, CRYO-ET 현미경, 3·4세대 방사광 가속기를 모두 보유한 유일한 지자체”라며 “차별화된 바이오 인프라를 통해 대한민국 바이오 대전환을 선도하고, 세계적 수준의 연구 거점으로 도약할 수 있도록 신기술 개발과 산업화를 적극 지원하겠다”고 했다.
포항 김형엽 기자
위로