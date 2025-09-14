경북 포항에서 다음 달 불꽃쇼…‘APEC 정상회의’ 개최 기념

이미지 확대 포항시청 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 포항시청 전경. 포항시 제공

‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 기념한 불꽃쇼가 다음 달 경북 포항에서 열린다.14일 포항시는 시 주최, 포항문화재단 주관 ‘APEC 정상회의 기념 포항불꽃쇼’를 다음 달 29일 열일대해수욕장에서 개최한다고 밝혔다.행사는 포항의 정체성이자 힘의 원천인 ‘철’의 강인함과 미래지향적이고 역동적인 도시 이미지를 테마로 한다. 불꽃쇼와 드론쇼, SF 퍼포먼스 등 다채로운 시각적 공연이 펼쳐질 예정이다.시는 APEC 정상회의 성공 개최를 위해 불꽃쇼 운영에 만전을 기할 방침이다. 질서 유지와 안전사고 예방을 위해 행사 운영 인력을 최대한 배치할 계획이다.또한 APEC 정상회의 기간에는 포항을 찾는 국내외 방문객을 위해 포항스틸아트페스티벌, 해양음식문화축제, 치맥축제 등도 마련된다. 다양한 연계 축제와 붐업 행사를 함께 개최해 포항 관광을 적극 홍보할 계획이다.시 관계자는 “행사장 접근성과 셔틀버스 운영을 포함한 맞춤형 문화·관광 프로그램을 제공해 관광 교류를 노력할 것”이라며 “축제 홍보와 참여를 통해 지역경제에 활력을 불어넣어 도시 브랜드 가치를 높일 방침”이라고 했다.