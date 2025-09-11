경북 경주 ‘금리단길’로 발길 모인다…“상권 회복세”

이미지 확대 경북 경주시 금리단길 내 공연. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 금리단길 내 공연. 경주시 제공

과거 경북 경주시의 핵심 상권이었던 중심상가시장이 ‘금리단길’로 재탄생하면서 회복세를 보이고 있다.11일 경주시는 2022년부터 추진 중인 ‘경주중심상권르네상스사업’을 통해 금리단길 유동인구와 매출이 동반 상승하면서 상권 회복세를 보이고 있다고 밝혔다.소상공인시장진흥공단 상권정보시스템에 따르면 금리단길 일평균 유동인구는 2022년 1만 5063명에서 지난해 2만 6732명으로 77% 늘었다. 같은 기간 상가 매출도 579억원에서 957억원으로 65% 증가했다.시는 르네상스사업을 통해 테마거리 조성, 문화행사, 빈 점포 활용 등 다양한 사업을 펼쳐왔다. 금리단길에 각종 조형물을 설치하고, 야시장 및 음악 공연 등을 통해 자연스럽게 체류시간 증가와 소비 확대가 이뤄지도록 했다.창업 지원을 지원해 빈 점포를 채우고, 기존 점포를 대상으로 한 컨설팅을 통해 공실 방지에도 나섰다. 특히 장기간 공실이던 한 대형 점포에는 올해 5월 ‘티니핑 팝업스토어’가 열려 가족 단위 방문객의 시선을 모았다.주낙영 시장은 “르네상스사업의 성과와 경험을 바탕으로 금리단길이 지역 경제의 중심지이자 새로운 명소로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.