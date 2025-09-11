서산시·독립기념관 독립운동가 40명 발굴

이미지 확대 서산시청 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서산시청 전경. 서울신문DB

충남 서산시와 독립기념관은 서산 지역 출신 독립운동가 40명을 발굴해 국가보훈부에 포상 대상자로 추천했다고 11일 밝혔다.이들은 일제강점기 때 작성된 공문서와 지역 자료에 대한 공동 조사로 확인됐다.양 기관은 시청 문서고에 보관되고 있던 ‘수형인명표 폐기목록’에서 독립 유공자로 인정받지 못했던 인물을 다수 확인했다.목록을 통해 운산면 태봉리 19명, 용현리 18명 등 37명이 신규 독립운동가로 발굴됐다.이밖의 문헌 자료에서 추가로 3명이 확인됐다.시와 독립기념관은 발굴한 40명의 독립운동가를 내년 3.1절에 포상될 수 있도록 할 계획이다.이완섭 서산시장은 “이번 발굴은 알려지지 않았던 지역 독립운동가의 헌신을 조명하고 역사적 명예를 회복하는 데 큰 의미가 있다”고 설명했다.김형석 독립기념관장은 “독립운동가 발굴을 위해 지방자치단체와의 협업은 처음”이라며 “이 같은 성과가 더욱 확산할 수 있도록 지방자치단체와 협력을 강화하겠다”고 말했다