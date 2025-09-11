포스코, 업무 효율 향상 위해 코딩 기술 적용…“AI 활용까지”

방금 들어온 뉴스

포스코, 업무 효율 향상 위해 코딩 기술 적용…“AI 활용까지”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-11 10:59
수정 2025-09-11 10:59
포항 인재창조원에서 교육 중인 포스코 임직원들. 포스코 제공
포항 인재창조원에서 교육 중인 포스코 임직원들. 포스코 제공


포스코가 업무 효율을 높이기 위해 누구나 활용할 수 있는 코딩 기술을 현장에 적용하고 있다.

11일 포스코 포항제철소는 최근 포항 인재창조원에서 직원들을 대상으로 ‘쉽게 만드는 데이터 대시보드’ 제작 교육을 실시했다고 밝혔다.

교육은 복잡한 프로그래밍 지식 없이도 누구나 손쉽게 데이터 시각화와 분석 화면을 만들 수 있는 ‘로우노코드(Low/No Code)’ 기술을 활용하는 방식으로 진행됐다. 로우노코드는 최소한의 코드만으로도 업무에 필요한 프로그램이나 자동화 도구를 만들 수 있는 최신 개발 방법이다. 비개발자도 시스템 구축에 직접 참여할 수 있어 최근 기업 현장에서 각광받고 있다.

인공지능(AI) 기반 코딩 자동화 기술이 적용된 플랫폼을 활용해 현업 직원들이 대시보드와 자동화 솔루션을 손쉽게 구현할 수 있도록 지원했다. 이를 통해 생산 현황, 품질 지표, 판매 실적 등 다양한 데이터를 손쉽게 표, 그래프, 차트 형태로 만들 수 있도록 했다.

이 외에도 포스코는 반복 업무 자동화를 위해 로우노코드 기반 RPA(로봇 프로세스 자동화) 온·오프라인 교육을 병행하는 등 역량 강화를 지원하고 있다.



포스코 교육 관계자는 “앞으로는 직원들이 생성형 AI를 활용해 데이터 분석을 보다 쉽게 할 수 있도록 관련 교육을 계획하고 있다”며 “현업 직원들이 실제 업무 현장에서 데이터를 효과적으로 활용하고 의미 있는 결과를 도출하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 했다.
포항 김형엽 기자
위로