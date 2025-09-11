포스코, 업무 효율 향상 위해 코딩 기술 적용…“AI 활용까지”

이미지 확대 포항 인재창조원에서 교육 중인 포스코 임직원들. 포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 포항 인재창조원에서 교육 중인 포스코 임직원들. 포스코 제공

포스코가 업무 효율을 높이기 위해 누구나 활용할 수 있는 코딩 기술을 현장에 적용하고 있다.11일 포스코 포항제철소는 최근 포항 인재창조원에서 직원들을 대상으로 ‘쉽게 만드는 데이터 대시보드’ 제작 교육을 실시했다고 밝혔다.교육은 복잡한 프로그래밍 지식 없이도 누구나 손쉽게 데이터 시각화와 분석 화면을 만들 수 있는 ‘로우노코드(Low/No Code)’ 기술을 활용하는 방식으로 진행됐다. 로우노코드는 최소한의 코드만으로도 업무에 필요한 프로그램이나 자동화 도구를 만들 수 있는 최신 개발 방법이다. 비개발자도 시스템 구축에 직접 참여할 수 있어 최근 기업 현장에서 각광받고 있다.인공지능(AI) 기반 코딩 자동화 기술이 적용된 플랫폼을 활용해 현업 직원들이 대시보드와 자동화 솔루션을 손쉽게 구현할 수 있도록 지원했다. 이를 통해 생산 현황, 품질 지표, 판매 실적 등 다양한 데이터를 손쉽게 표, 그래프, 차트 형태로 만들 수 있도록 했다.이 외에도 포스코는 반복 업무 자동화를 위해 로우노코드 기반 RPA(로봇 프로세스 자동화) 온·오프라인 교육을 병행하는 등 역량 강화를 지원하고 있다.포스코 교육 관계자는 “앞으로는 직원들이 생성형 AI를 활용해 데이터 분석을 보다 쉽게 할 수 있도록 관련 교육을 계획하고 있다”며 “현업 직원들이 실제 업무 현장에서 데이터를 효과적으로 활용하고 의미 있는 결과를 도출하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 했다.