‘니파바이러스’ 1급 감염병 지정…코로나 이후 5년 만에 처음

인도·말레이시아서 올해 5명 사망

이미지 확대 코로나19 바이러스의 컴퓨터 이미지. AP=연합뉴스

치사율이 최대 75%에 이르는 니파바이러스 감염증이 국내 제1급 감염병으로 지정됐다. 정부가 1급 감염병을 지정한 건 2020년 코로나19 이후 처음이다.질병관리청은 8일 니파바이러스 감염증을 제1급 감염병에 포함한다고 밝혔다. 1급 감염병은 치명률이 높거나 집단 발생 위험이 큰 질환으로, 에볼라바이러스·두창·사스 등이 해당한다. 이에 따라 앞으로 니파바이러스 감염증을 진단받은 환자나 의심자는 즉시 신고, 필요시 격리 대상이 된다.세계보건기구(WHO)는 지난해 니파바이러스를 ‘국제 공중보건 위기 상황을 일으킬 수 있는 병원체’로 선정했다. 국내 발생 사례는 없지만 올해 인도와 방글라데시에서 각각 2명, 3명의 환자가 사망했다. 질병청은 이번 조치가 니파바이러스의 국내 유입에 선제적으로 대비하기 위한 것이라고 설명했다.니파바이러스 감염증은 1998년 말레이시아 돼지 농장에서 처음 확인된 인수공통감염병이다. 감염된 동물(박쥐·돼지 등) 접촉, 오염된 식품(대추야자수액 등) 섭취, 환자와의 밀접 접촉 등을 통해 전파된다. 발열·두통·근육통 등 초기 증상 뒤에는 어지럼증·의식 장애 등 신경학적 이상이 나타나며, 심한 경우 뇌염·발작으로 진행돼 혼수상태에 빠질 수 있다. 잠복기는 4~14일, 치명률은 40~75%다.