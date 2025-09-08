‘니파바이러스’ 1급 감염병 지정…코로나 이후 5년 만에 처음

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘니파바이러스’ 1급 감염병 지정…코로나 이후 5년 만에 처음

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-09-08 15:04
수정 2025-09-08 15:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

인도·말레이시아서 올해 5명 사망

이미지 확대
코로나19 바이러스의 컴퓨터 이미지. AP=연합뉴스
코로나19 바이러스의 컴퓨터 이미지. AP=연합뉴스


치사율이 최대 75%에 이르는 니파바이러스 감염증이 국내 제1급 감염병으로 지정됐다. 정부가 1급 감염병을 지정한 건 2020년 코로나19 이후 처음이다.

질병관리청은 8일 니파바이러스 감염증을 제1급 감염병에 포함한다고 밝혔다. 1급 감염병은 치명률이 높거나 집단 발생 위험이 큰 질환으로, 에볼라바이러스·두창·사스 등이 해당한다. 이에 따라 앞으로 니파바이러스 감염증을 진단받은 환자나 의심자는 즉시 신고, 필요시 격리 대상이 된다.

세계보건기구(WHO)는 지난해 니파바이러스를 ‘국제 공중보건 위기 상황을 일으킬 수 있는 병원체’로 선정했다. 국내 발생 사례는 없지만 올해 인도와 방글라데시에서 각각 2명, 3명의 환자가 사망했다. 질병청은 이번 조치가 니파바이러스의 국내 유입에 선제적으로 대비하기 위한 것이라고 설명했다.

니파바이러스 감염증은 1998년 말레이시아 돼지 농장에서 처음 확인된 인수공통감염병이다. 감염된 동물(박쥐·돼지 등) 접촉, 오염된 식품(대추야자수액 등) 섭취, 환자와의 밀접 접촉 등을 통해 전파된다. 발열·두통·근육통 등 초기 증상 뒤에는 어지럼증·의식 장애 등 신경학적 이상이 나타나며, 심한 경우 뇌염·발작으로 진행돼 혼수상태에 빠질 수 있다. 잠복기는 4~14일, 치명률은 40~75%다.

세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로