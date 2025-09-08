천안시 보훈단체장들, “보훈명예수당 통일해야”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

충남 천안 지역 보훈 단체장들이 권오을 국가 보훈부 장관에게 보훈 위탁병원 추가 지정 등을 요청했다8일 천안시에 따르면 지난 6일 천안시 보훈회관에서 권 장관과 김석필 천안시장 권한대행, 이재관·이정문 국회의원, 10개 보훈·안보 단체장 등이 보훈 수당과 복지 제도에 대해 논의했다.이날 지역 보훈·안보 단체장들은 천안시 보훈 위탁병원 추가 지정과 보훈 명예 수당 전국 동일 지급 등을 요청했다.천안시 보훈 위탁병원으로 지정된 천안충무병원은 동남구 서북구에 편중돼 지역 간 의료 공백을 해소하기에는 부족하기 때문이다.보훈·안보 단체장들은 동남구 천안의료원을 보훈 위탁병원으로 재지정해 지역 내 의료서비스 공급 확대를 촉구했다.이들은 지자체별로 차등 지급되고 있는 보훈명예수당을 전국적으로 동일하게 지급될 수 있도록 제도 개선도 건의했다.김석필 천안시장 권한대행은 “보훈단체와 긴밀히 소통해 지역 보훈 정책 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.