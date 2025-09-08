천안시 보훈단체장들, “보훈명예수당 통일해야”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

천안시 보훈단체장들, “보훈명예수당 통일해야”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-08 14:22
수정 2025-09-08 14:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


충남 천안 지역 보훈 단체장들이 권오을 국가 보훈부 장관에게 보훈 위탁병원 추가 지정 등을 요청했다

8일 천안시에 따르면 지난 6일 천안시 보훈회관에서 권 장관과 김석필 천안시장 권한대행, 이재관·이정문 국회의원, 10개 보훈·안보 단체장 등이 보훈 수당과 복지 제도에 대해 논의했다.

이날 지역 보훈·안보 단체장들은 천안시 보훈 위탁병원 추가 지정과 보훈 명예 수당 전국 동일 지급 등을 요청했다.

천안시 보훈 위탁병원으로 지정된 천안충무병원은 동남구 서북구에 편중돼 지역 간 의료 공백을 해소하기에는 부족하기 때문이다.

보훈·안보 단체장들은 동남구 천안의료원을 보훈 위탁병원으로 재지정해 지역 내 의료서비스 공급 확대를 촉구했다.

이들은 지자체별로 차등 지급되고 있는 보훈명예수당을 전국적으로 동일하게 지급될 수 있도록 제도 개선도 건의했다.

김석필 천안시장 권한대행은 “보훈단체와 긴밀히 소통해 지역 보훈 정책 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로