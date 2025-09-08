@경북 경주시, 도시숲 조성 ‘주민참여단’ 모집…주민 의견 반영

방금 들어온 뉴스

@경북 경주시, 도시숲 조성 ‘주민참여단’ 모집…주민 의견 반영

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-08 10:30
수정 2025-09-08 10:30
이미지 확대
도시숲 조성 예정지 전경. 경주시 제공
도시숲 조성 예정지 전경. 경주시 제공


경북 경주시가 주민 목소리를 반영해 도시숲 조성에 나선다.

8일 경주시는 동천~황성 도시숲 공원조성 사업에 주민 의견을 폭넓게 반영하기 위해 주민참여단을 모집한다고 밝혔다.

모집 기간은 8~19일까지고, 19세 이상 경주시민이면 누구나 신청할 수 있다. 모집 인원은 20명 내외로, 무보수 명예직으로 활동하게 된다. 신청은 방문, 우편, 이메일을 통해 접수할 수 있다. 시는 신청자 가운데 거주지, 연령, 성별 등을 종합적으로 고려해 균형 있게 선발할 계획이다.

참여단은 공원조성계획(안)에 대한 의견을 제시하고 토론하는 등 계획 수립 과정에 직접 참여한다. 회의에는 한국도시계획기술사협회 관계자도 참석해 원활한 소통과 참여를 이끌 예정이다. 시는 주민들이 도시숲의 필요성과 활용 방안에 대해 심도 있게 논의할 수 있는 장이 펼쳐질 것으로 기대하고 있다.

주민참여단은 오는 25일과 다음달 2일 두 차례에 걸쳐 황성동행정복지센터 대회의실에서 활동한다.



주낙영 경주시장은 “도시숲은 시민들이 일상에서 자연을 체감하고 여가와 휴식을 즐길 수 있는 중요한 공간이 될 것”이라며 “다양한 계층의 시민들이 참여하는 만큼 내실 있는 계획 수립으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주 김형엽 기자
위로