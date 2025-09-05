경북 포항시, 청림·일월동 도시재생 추진…‘90억원 투입’

방금 들어온 뉴스

경북 포항시, 청림·일월동 도시재생 추진…‘90억원 투입’

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-05 16:32
수정 2025-09-05 16:32
사업 개요. 포항시 제공
사업 개요. 포항시 제공


경북 포항시 청림·일월동 도시재생을 위해 90억원이 투입된다.

5일 포항시는 청림·일월동이 국토교통부가 주관한 ‘2025년 도시재생사업–우리동네살리기 공모사업’에 최종 선정돼 국비 50억원을 포함, 총 90억원 규모 도시재생사업을 추진한다고 밝혔다.

우리동네살리기 도시재생사업은 인구 감소와 건물 노후화로 활력을 잃은 소규모 주거지를 대상으로 주택 수리, 빈집·공터 활용, 생활밀착형 공공시설 조성을 지원하는 사업이다. 내년부터 본격 착수해 2029년까지 단계적으로 추진된다.

청림·일월동은 고령화와 인구 유출, 노후 건축물 증가, 철강공단 배후의 환경 문제로 생활환경이 악화돼 도시재생 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 주민 의견을 반영한 사업 구상을 마련해 높은 경쟁률을 뚫고 공모에 선정됐다.

시는 ‘공해 문제 해결, 맑음 충전 프로젝트’를 비전으로, 깨끗한 환경에서 건강한 삶을 누리는 고령 친화 생활마을 조성에 나선다. ▲일월청림 건강센터 조성 ▲집수리 동행 사업 ▲친환경 보행환경 개선 ▲일월청림 클린센터 조성 ▲도시재생지원사업 등을 추진할 계획이다.

고령자 복지주택 사업, 호국역사문화관 조성, 연오랑세오녀 파크골프장 조성 등 청림·일월동 일대에서 추진 중인 사업과 연계한 시너지 효과도 기대된다.

포항시 관계자는 “이번 성과는 주민과 행정, 지역 국회의원이 힘을 모은 결과”라며 “앞으로도 주민 주도형 도시재생을 통해 지속가능한 도시재생 기반을 마련하고 지역기업과 협력해 공동체와 산업이 함께 성장하는 새로운 모델을 만들겠다”고 했다.
포항 김형엽 기자
