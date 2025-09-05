“지원금 2배 인상” 고령운전자 운전면허 반납 잇따라

방금 들어온 뉴스

"지원금 2배 인상" 고령운전자 운전면허 반납 잇따라

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-05 13:58
수정 2025-09-05 13:58
충남 보령시가 고령자 운전면허 반납 시 지원금을 대폭 상향한 정책이 효과를 거두고 있다.

5일 보령시에 따르면 지난 5월 관련 조례를 개정하고 고령자 운전면허 반납 지원금을 2배로 늘린 결과 운전면허 반납 신청자가 지난해 같은 기간보다 121% 증가했다.

지원금을 상향하여 지급한 6~8월까지 고령자 운전면허 자진 반납 신청자는 총 106명으로, 지난해 같은 기간 48명보다 58명이 증가한 것이다.

충남에서는 75세 이상 어르신은 운전면허증 반납 시 충남형 교통카드 보급으로 시내버스 무료 이용만 가능하다.

시는 70~74세까지 고령자가 운전면허를 자진 반납하면만 74세 도달 시까지 매년 1회 30만원을, 75세 이상의 경우에는 반납 연도에 한해 20만원 상당의 보령사랑 상품권을 지급하고 있다.



김동일 보령시장은 “수요자 입장에서 정책을 입안한 것이 성공적 결과로 나타나고 있다”며 “시민이 보다 안전하고 편리한 교통 환경 속에서 삶을 영위할 수 있도록 다양한 시책을 추진하겠다”고 말했다.
보령 이종익 기자
위로