“독립기념관 정상화를” 노조 릴레이 1인 시위

방금 들어온 뉴스

“독립기념관 정상화를” 노조 릴레이 1인 시위

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-04 16:00
수정 2025-09-04 16:00
독립기념관 노조가 4일부터 김형석 관장의 책임있는 결단을 촉구하며 1인 시위를 시작했다.
독립기념관 노조가 4일부터 김형석 관장의 책임있는 결단을 촉구하며 1인 시위를 시작했다.


독립기념관 노조가 광복 80주년 광복 80주년 독립기념관 경축식 기념사 논란과 관련해 김형석 관장의 책임있는 결단을 촉구하며 1인 시위를 시작했다.

독립기념관 노조·공공연구노조 한국독립운동사연구소 지부독립기념관 노조는 4일부터 겨레마루 분수대 앞에서 조합원 릴레이 1인 피켓 시위에 나선다고 밝혔다.

노조는 “광복 80주년 기념사에서 김형석 관장은 개인적 주장을 기관 운영에 앞세우는 발언을 해 독립운동의 역사적 의미를 훼손하는 논란을 자초했다”며 “이는 독립기념관 존재가치를 흔드는 중대한 과오”라고 주장했다.

이어 “김형석 관장은 문제의 발언 이후 혼란에 빠진 기관의 현 상황을 직시하고 지금이라도 현명하게 행동해 신속히 책임 있는 조처를 해야 한다”고 강조했다.

노조는 김형석 관장에게 △국민 앞에 정확히 사과하고 책임 있는 결단 △독립운동 정신을 훼손하고 기관의 위상을 저하하는 모든 행위를 즉각 중단 △독립기념관 신뢰 회복과 직원들이 본연의 업무에 충실할 수 있도록 확실한 대책을 마련 등을 요구했다.
천안 이종익 기자
