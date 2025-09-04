미리 만나는 경주 세계유산축전…서울역에 ‘팝업존’ 조성

이미지 확대 서울역에 조성된 세계유산축전 팝업존. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울역에 조성된 세계유산축전 팝업존. 경주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경주시가 세계유산축전을 앞두고 서울역에 팝업존을 운영한다.4일 경주시는 신라문화유산연구원과 서울역에 ‘2025 세계유산축전 경주역사유적지구 사전 홍보 팝업존’을 조성해 축전 홍보와 관람객 유치에 나섰다고 밝혔다.서울역은 국내외 관광객과 시민의 유동이 집중되는 교통 요충지로, 국내외 관광객이 많이 찾는 역사 내 커넥트플레이스에 공간을 마련했다다.팝업존은 오전 11시부터 오후 6시까지 운영되고, ‘경주 세계유산축전 미리 만나보기’를 콘셉트로 한 포토부스를 설치했다. 현장에서 세계유산축전 공식 인스타그램을 팔로우하면 전통 신라 복장을 착용하고 불국사, 첨성대, 동궁과 월지 등 경주 세계유산팔상을 배경으로 사진을 촬영할 수 있다. 즉석 인화 서비스도 제공된다.방문객이 직접 찍은 사진을 SNS에 공유하는 체험형 콘텐츠를 인증하는 등 젊은 세대를 공략할 계획이다. 세계유산축전의 자세한 내용은 공식 홈페이지(https://gjwhf.kr/)에서 확인할 수 있다.경주시 관계자는 “서울역은 국내 교통의 중심이자 해외 관광객의 한국 여행 출발점”이라며 “이번 팝업존을 통해 축전 개막 전부터 관심과 참여를 끌어올리고, 더 많은 관람객이 경주를 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.