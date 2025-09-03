현대제철 ‘누구나 벤치’, 당진서도 선보여

이미지 확대 오성환 당진시장이 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 현대제철 ‘누구나 벤치’ 앉아 있다. 현대제철 제공 닫기 이미지 확대 보기 오성환 당진시장이 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 현대제철 ‘누구나 벤치’ 앉아 있다. 현대제철 제공

현대제철은 장애인과 비장애인이 더불어 사용할 수 있는 ‘누구나 벤치’를 현대제철 사업장이 소재한 지역을 비롯해 수도권 인근에도 확대 설치한다고 3일 밝혔다.3일 현대제철에 따르면 전날 당진시청사 시민 휴식 공간에 ‘누구나 벤치’를 설치했다.현대제철 당진제철소는 당진시청사를 시작으로 당진시 종합 복지단지, 삼선산 수목원, 삽교 공원 등 지역 내 휠체어 사용 빈도가 많은 5개 장소에 10개의 벤치를 설치할 예정이다.제철소에서 생산한 철강 제품이 소재로 적용된 ‘누구나 벤치’는 휠체어를 이용하는 장애인이 비장애인과 함께 앉아 소통 등을 할 수 있도록 디자인됐다.앞서 현대제철은 푸르메재단 및 유현준앤파트너스와 협업해 지난해 서울 시내 공공기관 및 장애인 시설 등 총 26개소에 벤치를 설치했다.올해는 서울, 인천을 비롯한 수도권 및 당진까지 대상 지역을 확대해 33개소에 벤치를 설치하고, 내년까지 90개소로 확대할 계획이다.현대제철 관계자는 “이용자 의견을 반영해 2026년까지 회사 사업장이 소재한 포항, 순천까지 확대할 계획”이라고 말했다.