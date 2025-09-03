포스코 봉사단, 전통시장 살리는 ‘선결제’ 나서…“2천만원 규모”

포스코 봉사단, 전통시장 살리는 ‘선결제’ 나서…“2천만원 규모”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-03 16:33
수정 2025-09-03 16:33
‘착한 선결제’에 동참한 포스코PHP봉사단. 포스코 제공
‘착한 선결제’에 동참한 포스코PHP봉사단. 포스코 제공


포스코가 추석을 앞두고 전통시장 상권 활성화에 나섰다.

3일 포스코와 공급사 임직원들이 함께하는 ‘포스코PHP봉사단’은 포항제철소 인근 연일전통시장을 찾아 지역 상권 활성화와 취약계층 지원을 위한 ‘착한 선결제’ 활동을 진행했다고 밝혔다.

행사에는 포스코와 우수 공급사 임직원 55명을 비롯해 시장상인회 관계자 등이 참석해 전통시장을 살리고 어려운 이웃을 돕는 뜻을 전달했다.

봉사단은 정부의 포항 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정 검토에 맞춰 연일전통시장에 총 2천만원을 지원했다. 포항사랑상품권으로 점포에 선결제를 한 뒤 한부모 가정, 독거노인 등 취약계층에 상품권을 전달하는 방식이다. 전통시장 매출을 돕는 동시에 취약계층의 생활에도 도움이 되는 일석이조의 효과를 거둘 것으로 기대된다.

상품권을 받은 수혜 가정은 전통시장에서 쌀과 반찬, 채소 등 다양한 물품으로 교환할 수 있다.



이번 행사를 추진한 이승기 포스코 설비자재구매실장은 “이번 활동이 지역 상권에 활력을 불어넣고, 어려운 이웃에게도 따뜻한 나눔이 전해지길 바란다”고 했다.
포항 김형엽 기자
