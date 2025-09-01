품질·안전성 인정받은 한수원 월성본부…국가품질혁신경진대회 금상 수상

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국가품질혁신경진대회 금상을 수상한 월성본부 직원들. 한국수력원자력㈜ 월성원자력본부 제공
한국수력원자력㈜ 월성원자력본부가 원전 운영에 대한 품질 및 안전성을 인정받았다.
1일 월성본부는 산업통상자원부 국가기술표준원·제주특별자치도 공동 주최, 한국표준협회 주관으로 최근 열린 ‘제51회 국가품질혁신경진대회’에서 금상을 수상했다고 밝혔다.
대회에는 전국 17개 시·도 지역 예선을 통해 최종 선발된 316개 품질분임조가 참가했다. 월성본부는 제3발전소 ‘I-NOVA’ 분임조가 참가해 ‘계측제어설비 공정기술 학습으로 정비시간 단축’이라는 주제로 발표했다. 원전 운영에 대한 품질과 안전의 우수성을 인정받았다.
분임조는 실무 중심의 학습 인프라 구축을 위한 ▲도면 해석지원 프로그램 개발 ▲계측기 스마트 진단 프로그램 개발 ▲계측기 교정 실습장비 개발의 3대 학습활동을 진행했다. 이를 통해 학습조직 역량 향상 및 원전 운영에 대한 품질 등을 인정받아 금상을 수상했다.
정원호 월성본부장은 “이번 국가품질혁신경진대회 수상은 적극적인 품질혁신을 통해 엔지니어 역량 및 원전 운영 능력 향상을 위해 지속적인 노력을 기울인 결과”라며 “앞으로도 지속적인 품질혁신 및 우수한 발전소 안전운영 노력으로 더욱 신뢰받는 월성본부가 되겠다”고 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지