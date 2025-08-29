“월남 이상재 선생님을 아십니까”, 서훈 1등 상향 추진

이미지 확대 월남 이상재선생 . 서천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 월남 이상재선생 . 서천군 제공

“독립운동과 민족계몽, 근대화에 기여한 공적과 위상에 비해 서훈 등급이 낮습니다.”충남 서천 지역에서 광복 80주년을 맞아 지역 출신 독립운동가이자 계몽사상가인 월남 이상재 선생의 서훈 등급 상향의 목소리가 높아지고 있다.30일 서천군에 따르면 월남 이상재 선생은 1962년 건국훈장 대통령장(2등급)을 추서 받았다.하지만 지역사회와 학계 등을 중심으로 이 선생의 서훈을 최고 등급인 건국훈장 대한민국장(1등급)으로 격상해야 한다는 목소리가 확산하고 있다.그는 독립협회 창립과 만민공동회 개최를 주도했다. 조선기독교청년회연합회·조선교육협회·신간회 초대 회장 역 등 자주외교와 독립운동, 계몽운동에 헌신했다.오늘날에도 한국 근대사의 상징적 인물로 평가된다.군은 ‘월남 이상재 선생 서훈 상향 추진위원회’를 구성했다.군과 추진위는 △공적 자료 추가 발굴과 학술적 근거 확보 △서훈 승격 타당성 검증을 위한 학술회의 △온오프라인 범국민 서명운동 전개 등 3대 분야 7개 핵심 과제를 추진할 계획이다.국민적 공감대 확산을 위해 주민 수 2배에 가까운 10만명 이상 참여를 목표로 서명운동도 전개한다.서천군 관계자는 “민족의 자주독립과 국민계몽에 헌신하신 선생의 공적에 걸맞은 예우가 반드시 이루어져야 한다”며 “충남도와 협력해 범도민 운동으로 확산하고 기념사업재단, 기념사업회, 서천교육지원청 등 관계기관, 단체와 연대하여 추진 동력을 확보할 계획”이라고 말했다.