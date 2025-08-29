민생 소비쿠폰 5000만명이 받았다… 9조 8억원 지급

민생 소비쿠폰 5000만명이 받았다… 9조 8억원 지급

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2025-08-29 16:13
수정 2025-08-29 16:13
9월 22일부터 2차 소비쿠폰 신청

이미지 확대
29일 서울 강남구 강남역 인근 한 매장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스
29일 서울 강남구 강남역 인근 한 매장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스


행정안전부는 1차 민생 회복 소비쿠폰이 신청 6주 만에 신청률 98.2%를 기록했다고 29일 밝혔다. 전날 자정 기준 4969만명이 지원금 9조 8억원을 받아 갔다.

지역별 신청률을 보면 전남이 98.72%로 가장 높았고 울산(98.68%), 대구(98.62%)가 뒤를 이었다. 서울은 97.56%를 기록해 가장 낮은 신청률을 보였다.

지급 방식별로는 신용·체크카드가 3443만 7000여명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권(모바일·카드) 795만 7000여명, 선불카드 605만 6000여명, 지류 지역사랑상품권 124만 2000여명 순으로 나타났다.

신용·체크카드로 지급된 5조 9715억원 가운데 4조 6968억원(78.7%)이 사용된 것으로 집계됐다.

1차 소비쿠폰 신청 마감 기한은 다음달 12일까지다. 전 국민의 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받는다.
세종 유승혁 기자
