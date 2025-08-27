달빛 아래 백사장 걸어볼까…경북 영덕서 ‘달빛고래트레킹’ 열려

이미지 확대 달빛고래트레킹 포스터. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 달빛고래트레킹 포스터. 영덕군 제공

동해안에서 가장 긴 백사장을 달빛 아래 거닐 수 있는 트레킹 행사가 경북 영덕군에서 펼쳐진다.영덕군은 오는 30일 영덕 고래불 권역에서 ‘2025 달빛고래트레킹’이 펼쳐진다고 27일 밝혔다.야간 관광 활성화를 위해 기획된 행사는 어선 집어등을 달빛 삼아 밤바다를 걷도록 준비된다. 달빛과 고래불 지명을 합쳐 ‘달빛고래트레킹’이라 이름 붙였다.행사는 일반 코스와 가족 코스로 나뉜다. 4㎞ 구간의 가족 코스는 평평한 데크길과 백사장으로 이어져 있어 가족과 함께 걷기 좋다. 일반코스 영리해수욕장, 덕천해수욕장과 상대산 정상을 거쳐 도착지인 대진 해수욕장까지 이어지는 7㎞ 구간으로, 트레킹족을 겨냥해 운영한다.참가자는 오후 5시부터 7시까지 현장 접수한 후 자유롭게 출발하면 된다. 맨발 걷기 체험을 위한 신발주머니와 생수 등을 배부하고, 스탬프 완주 인증을 완료하면 추첨을 통해 다양한 기념품을 제공한다. 완주를 인증하고 지역 소비 영수증(행사 전일 또는 당일 1만원 이상)을 지참하면 영덕 수제맥주와 음료 할인권 등도 받을 수 있다.군은 이번 행사를 위해 올해 새롭게 조성된 고래불생태탐방로 조성 구간을 개방하고, 바다와 맞닿은 모래길 코스를 대폭 늘렸다. 또한 행사에는 가수 황가람과 KCM이 참가해 공연을 펼친다. 자세한 내용은 영덕군 관광포털 ‘스테이영덕(www.ydstay.kr)’에서 확인할 수 있다.영덕군 관계자는 “올해 행사는 출발지와 도착지를 오가는 셔틀버스를 대폭 늘려 참가자들의 불편함을 최소화하고, 안전요원도 2배 늘릴 계획”이라고 했다.