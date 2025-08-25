경북 포항서 청년 정책 참여 확대 한목소리…“활동 지원 필요”

이미지 확대 최근 열린 청년참여기구 네트워크 워크숍. 청년참여기구 위원장 협의체 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 열린 청년참여기구 네트워크 워크숍. 청년참여기구 위원장 협의체 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국 광역 청년 단체들이 모여 지역 청년들의 목소리를 실현하는 지속가능한 거버넌스 방안을 논의했다.26일 ‘광역청년참여기구위원장협의체’는 최근 경북 포항에서 지역 청년정책 현안 논의와 상호 교류를 통한 발전방향을 모색했다고 밝혔다. 회의에는 전국 11개 광역단체(서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종, 충북, 충남, 전남, 경북) 위원장들이 참석했다.청년 참여기구는 청년이 직접 청년정책을 발굴한 뒤 제안·모니터링해 지역사회 변화에 참여하는 대표적인 청년정책 거버넌스 기구다.회의에서는 광역단체 청년참여기구 간의 지속적인 교류와 협력이 필요하다는 데 의견을 모았다. 또한 안정적인 활동과 효과적인 정책 실현을 위해 청년기본법 내에 관련 기구 설치·운영 관련 내용을 반영해야 한다는 목소리도 제기됐다.협의체는 향후 연 1회 이상 정례회의 개최, 공동 정책의제 발굴, 광역단체 간 상호 교류를 통해 청년정책네트워크 발전과 청년참여 거버넌스 확대를 추진할 예정이다.손동광 경북청년정책조정위원회 위원장은 “현재 청년 참여기구는 지역별로 운영되고 있지만 제도적 기반이 부족하다”며 “청년기본법에 청년참여기구가 반영된다면 청년들의 의견이 중앙까지 안정적으로 전달되는 중요한 통로가 될 것”이라고 강조했다.