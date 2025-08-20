아산 경찰병원 ‘예타’ 넘어…2029년 개원 목표

아산 경찰병원 ‘예타’ 넘어…2029년 개원 목표

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-20 17:21
수정 2025-08-20 17:21
국비 1724억 투입, 종합병원 수준 건립
경찰과 지역민 의료혜택 제공
제2중앙경찰학교 유치 탄력 기대
이미지 확대
충남 아산 경찰병원 조감도. 도 제공
충남 아산 경찰병원 조감도. 도 제공


220만 도민과 14만 경찰의 염원이 담긴 충남 아산 경찰병원 건립 사업이 오는 2029년 개원을 목표로 추진한다.

충남도에 따르면 20일 임기근 기획재정부 제2차관 주재로 열린 ‘2025년 제8차 재정사업평가위원회’에서 아산 경찰병원 건립사업이 예비타당성조사를 최종 통과했다.

전액 국비 사업인 아산 경찰병원은 총사업비 1724억원을 투입한다. 아산시 초사동 일원 경찰종합타운 내 8만 1118㎡ 부지에 심뇌혈관센터 등 6개 전문 의료센터와 24개 진료과, 300병상 규모 종합병원 수준으로 건립될 예정이다.

의료진은 500여명이 상주하며, 경찰공무원을 비롯해 지역주민도 상시 이용할 수 있다.

연인원 10만명에 이르는 경찰 교육생이 안전하게 훈련받을수 있는 토대가 마련된 만큼 제2 중앙경찰학교 유치도 한층 더 탄력을 받을 것으로 보고 있다.



도 관계자는 “아산 경찰병원 건립을 통해 종합병원급 공공의료 서비스를 도민과 경찰관에게 제공할 수 있게 됐다”며 “향후 의료수요 확대에 맞춘 아산 경찰병원의 단계적 기능 강화를 적극 검토하겠다”고 말했다.
아산 이종익 기자
