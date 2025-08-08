경북 영덕군, 산불 피해 회복 속도…2차 피해 예방 집중

이미지 확대 복구 작업 중인 산림. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 복구 작업 중인 산림. 영덕군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 영덕군이 산불 피해 산림 복구 속도를 높이고 있다.8일 영덕군은 지난 3월 말 발생한 경북 초대형 산불로 인한 산림 복구를 위한 전담 팀을 구성해 신속한 복구에 나서고 있다고 밝혔다.지난 3월 22일 의성군에서 시작돼 동시다발로 번진 산불로 인해 영덕에는 1만 6207㏊에 달하는 면적이 불에 탔다. 또한 사망자 10명을 포함해 총 66명의 인명피해와 1600여 세대의 주택이 손상되는 큰 아픔을 겪었다.군은 이재민 지원과 피해 복구를 위한 TF팀을 구성해 피해 주민들의 생계 보호와 자연 생태 회복을 동시에 진행하고 있다. 현재 이재민 임시주택 보급을 마무리하고 긴급벌채, 사방공사, 임가 지원 등 산림 복원 작업을 체계적으로 진행하는 중이다.산불 피해지 398ha를 긴급벌채하고 산사태와 토사 유출을 막기 위해 20개 지구 123개소에 사방공사를 병행하고 있다. 생활권 인근을 중심으로 피해목 제거 작업과 긴급 사방사업을 우선 시행해 집중호우와 태풍 등 자연재해로 인한 2차 피해 예방에 집중하는 중이다.지역 특산물인 송이 피해 임가에 대해서는 특별위로금 지급하고, 대체 작물 보급을 연내 완료할 계획이다.김광열 군수는 “지역 생태계와 주민들의 삶이 큰 타격을 입었지만 체계적인 복구를 통해 더 건강하고 아름다운 산림으로 가꾸겠다”며 “주민 지원과 향후 관리까지 책임을 다해 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.