에스씨엘사이언스, 베트남 국립 ‘후에중앙병원’과 MOU

베트남 3대 국립병원 네트워크 구축 및 ‘키노티 시스템’ 유통 파트너십 확보

‘이노씰 플러스 DL’ 공급망도 확보…동남아 의료기기 시장 공략 가속화 기대

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세줄 요약 에스씨엘사이언스가 베트남 국립 후에중앙병원과 MOU를 체결해 공동 연구, 의료기술 교류, 자사 의료기기 도입을 추진했다. 아울러 키노티 시스템과 유통 계약을 맺어 현지 시연, 인허가, 판매 확대 체계도 구축했다. 후에중앙병원과 공동연구·기술교류 MOU 체결

키노티 시스템과 베트남 유통 파트너십 계약

동남아 의료기기 시장 진출 교두보 확보

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에스씨엘사이언스(대표 백세연)가 베트남 최고 수준의 국립병원과 협력 체계를 구축하고 현지 전문 유통망을 확보하며 글로벌 의료기기 시장 진출에 박차를 가한다. 국내 첨단 의료기술 및 제품의 해외 진출을 본격화하는 신호탄으로 평가받고 있다.에스씨엘사이언스는 베트남 국립 ‘후에중앙병원’과 공동 연구, 의료 기술 교류, 자사 의료기기 도입 등을 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.이번에 협약한 후에중앙병원은 1894년 설립된 베트남 3대 국립 종합병원 중 하나로, 베트남 보건부가 최고 등급인 ‘특별급(Special Class)’으로 지정한 명문 의료기관이다. 현재 5,500개 이상의 병상을 운영하며 베트남 중부 지역의 핵심 의료 거점 역할을 수행하고 있다. 특히 심장 수술과 장기 이식 등 고난도 수술이 연간 수천 건 이상 시행되는 베트남 중부 최대의 수술 거점으로, 수술용 지혈 실런트를 비롯한 고성능 수술용 의료기기 수요가 매우 집중되는 곳이다.에스씨엘사이언스는 후에중앙병원과의 협력을 통해 자사 프리미엄 의료기기의 임상적 우수성을 검증하고 현지 의료진과의 기술 교류를 넓혀 브랜드 인지도를 획기적으로 끌어올릴 방침이다.이와 함께 에스씨엘사이언스는 실질적인 유통 체계 구축을 위해 의료기기 시장 진출 전문 기업인 ‘키노티 시스템(Keynoty System)’과 체내용 지혈 실런트 ‘이노씰 플러스 DL(InnoSEAL Plus DL)’의 베트남 현지 유통 파트너십 계약을 체결했다. 키노티 시스템은 에스씨엘사이언스와 후에중앙병원 간의 MOU를 기반으로 현지 시연을 즉시 시작할 계획이다. 이어 현지 인허가 절차를 주도적으로 추진하고, 허가가 완료되는 대로 본격적인 제품 유통 및 판매 확대까지 담당하게 된다. 최고 수준의 국립병원 인프라와 전문 유통사의 영업력이 결합함에 따라 시장 안착 속도가 한층 빨라질 것으로 예상된다.이번 베트남 시장 진출은 단순한 단일 제품 수출을 넘어 성장 잠재력이 높은 동남아시아 의료 시장 내 독자적인 교두보를 마련했다는 점에서 의미가 크다. 동남아 지역은 인구 증가와 소득 수준 향상, 의료 인프라 확충으로 고품질 의료기기에 대한 수요가 급증하는 시장이다.에스씨엘사이언스는 최고 등급 병원과의 협력으로 제품 신뢰성을 입증하는 동시에, 유통 전문 파트너를 통한 안정적인 공급망을 선제적으로 확보함으로써 현지 매출 성장의 강력한 발판을 마련했다.에스씨엘사이언스 관계자는 “베트남 중부 의료의 핵심인 후에중앙병원과의 MOU와 키노티 시스템과의 파트너십은 에스씨엘사이언스의 기술력이 글로벌 시장에서 인정받은 중요한 성과”라며 “이번 베트남 진출을 계기로 해외 매출을 본격화하고 나아가 동남아 전역으로 글로벌 시장 영향력을 계속해서 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.