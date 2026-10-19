“절망을 희망으로”…가천대 길병원, 심장병어린이돕기 자선골프대회 성료

가천CEO아카데미·한국연예인골프협회 등 140여 명 참여해 나눔 실천

이길여 가천길재단 회장 등 각계 후원으로 약 1억 3천만 원 기부금 조성

이미지 확대 10월 18일 인천 영종도 클럽72에서 개최된 제3회 가천심장병어린이돕기 자선골프대회에서 참가자들이 기념촬영 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 10월 18일 인천 영종도 클럽72에서 개최된 제3회 가천심장병어린이돕기 자선골프대회에서 참가자들이 기념촬영 하고 있다.

세줄 요약 가천대 길병원이 제3회 심장병어린이돕기 자선골프대회를 열어 해외 저개발국 선천성 심장병 어린이 치료비 약 1억3000만원을 모금했다. 의료계와 재계, 문화·스포츠계 인사 140여 명이 참여해 기부와 경매로 뜻을 보탰고, 모금액은 현지 진료와 국내 초청 수술에 쓰인다. 해외 심장병 어린이 치료비 1억3000만원 모금

의료계·재계·문화계 140여 명 참여와 기부

34년간 17개국 469명 치료한 박애 의료

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가천대 길병원이 경제적 어려움과 열악한 의료환경으로 생명의 위협을 받는 해외 저개발국 선천성 심장병 어린이들에게 다시 한번 새 생명의 희망을 선물했다.가천대 길병원은 지난 18일 인천 영종도 클럽72에서 ‘제3회 가천심장병어린이돕기 자선골프대회’를 성공리에 개최하고, 해외 심장병 어린이 치료를 위한 후원 기부금 약 1억 3,000만 원을 모금했다고 밝혔다.이번 대회는 가천대 길병원과 가천CEO아카데미, 한국연예인골프협회가 뜻을 모아 공동으로 마련했다. 국경을 넘어 어린 생명을 살리겠다는 선한 의지에 의료계, 학계, 재계, 문화·스포츠계 등 사회 각계각층의 인사 140여 명이 적극 동참하며 따뜻한 나눔의 장을 연출했다.행사에는 이길여 가천길재단 회장을 비롯해 이태훈 의료원장, 김우경 병원장 등 가천대 길병원 및 가천대 주요 임직원들이 참석했다. 또한 이헌구 가천CEO아카데미 총동문회장과 동문진, 원기준 한국연예인골프협회 회장과 회원들, 그리고 김건하·서요섭·안근영·조병민·정재은 등 프로골퍼들과 유동근·정준호·정보석 등 대중에게 친숙한 베테랑 배우들이 자리를 빛내 온정의 무게를 더했다.참가자들은 라운딩을 즐기는 것에 그치지 않고, 국경을 넘어선 인류애를 실천하는 데 한뜻을 모았다. 이날 이길여 가천길재단 회장이 2,000만 원을 선뜻 기증한 것을 시작으로, 가천CEO아카데미 총동문회(2,100만 원), 이헌구 총동문회장(1,000만 원), 홍의주 수석부회장(1,000만 원), 정광종합건설 김용일 대표(1,000만 원), 가천대 길병원 교수진(1,000만 원), 가천대 교수진(1,000만 원), 팔공회(500만 원), 스퀘어736 허성태 대표(500만 원), 양양윈드파워 김시옥 대표(500만 원) 등 각계의 기부 행진이 잇따랐다.대회 현장에서는 프로골퍼와 연예인 등이 선뜻 기증한 애장품으로 자선 경매가 열려 눈길을 끌었다. 참가자들의 뜨거운 호응 속에 경매를 통해서만 2,700만 원의 추가 기부금이 모였으며, 이로써 총 1억 3,000만 원에 달하는 소중한 정성이 차곡차곡 쌓였다. 조성된 기금 전액은 해외 선천성 심장병 어린이들의 현지 진료 및 국내 초청 수술 비용으로 쓰이게 된다.이길여 가천길재단 회장은 “어린 생명을 살리는 뜻깊은 일에 한마음 한뜻으로 동참해 주신 모든 참가자와 후원자분들께 깊은 감사를 드린다”며 “적절한 치료 기회조차 얻지 못해 고통받는 어린이들이 건강한 심장으로 새로운 삶을 살아갈 수 있도록, 앞으로도 사랑과 나눔의 박애 정신을 끊임없이 실천해 나갈 것”이라고 강조했다.가천대 길병원의 ‘해외 심장병 어린이 초청 무료 수술 사업’은 단순한 일회성 행사가 아닌 34년째 이어져 온 국경 없는 박애 의료의 결정체다. 1992년 베트남 심장병 환아 초청 치료를 계기로 시작된 이 사업은 자국 내 의료 수준이 열악해 치료를 포기해야 했던 아이들에게 지속적인 구원의 손길을 내밀어 왔다. 길병원은 현지 의료진과의 협력을 통한 현지 사전 진료와 국내 초청 수술을 병행하며 지금까지 17개국 469명의 어린이에게 ‘두 번째 생명’을 선물하는 기적을 만들어냈다.단순한 의료 지원을 넘어 국위선양과 민간 외교의 모범 사례로 평가받는 가천대 길병원의 사회공헌 활동은 이번 자선골프대회를 계기로 더욱 단단한 후원 기반을 마련하게 됐다. 절망 끝에 서 있던 지구촌 어린이들의 심장에 다시 뛸 힘을 불어넣는 가천대 길병원의 아름다운 여정은 앞으로도 계속될 전망이다.