대한진단검사의학회 국제학술대회 ‘LMCE 2026’, 21일 서울서 개막

10주년 맞아 ‘AI for AI’ 주제로 개최…35개국 2,000여 명 전문가 집결

신명근 대한진단검사의학회 이사장 닫기 이미지 확대 보기 신명근 대한진단검사의학회 이사장

세줄 요약 대한진단검사의학회 국제학술대회 LMCE 2026이 21일부터 사흘간 서울 그랜드 워커힐에서 열린다. 10주년을 맞은 올해 행사는 ‘AI for AI’ 슬로건 아래 인공지능과 첨단 기술의 진단검사의학 현장 적용을 집중 논의한다. 35개국 2000여 명이 참석해 50개 이상 세션과 300편 넘는 초록을 공유한다. LMCE 2026, 서울서 10주년 국제학술대회 개막

AI for AI 슬로건, 진단검사의학 통합 논의

35개국 2000여 명 참석, 50개 세션·전시 운영

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대한진단검사의학회(이사장 신명근)가 오는 10월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 그랜드 워커힐에서 ‘2026년 대한진단검사의학회 국제학술대회(LMCE 2026 ＆ KSLM 67th Annual Meeting, 이하 LMCE 2026)’를 개최한다.올해 학술대회는 LMCE가 출범한 지 10주년을 맞이하는 매우 뜻깊은 해다. 2016년 첫 걸음을 내디딘 LMCE는 매년 세계 각국의 진단검사의학 전문가들이 모여 최신 연구 성과와 임상 경험을 공유하고 학술 네트워크를 확장하는 교두보 역할을 해왔다.지난 10년간 비약적인 성장을 이뤄내며 아시아를 대표하는 진단검사의학 분야 국제학술대회로 자리매김한 LMCE는 올해 10주년을 기념함과 동시에 미래 의료 시장을 선도할 발전 방향을 모색하는 다양한 프로그램을 선보인다.이번 LMCE 2026의 슬로건은 ‘AI for AI (Advanced Integration)’다. 단순한 기술 도입 수준을 넘어 인공지능(AI)과 첨단 기술을 실제 진단검사의학 현장에 효과적으로 통합하고 활용하는 방안을 다각도로 논의할 예정이다.국내외 전문가들은 빠르게 변화하는 의료 환경 속에서 AI를 비롯한 최신 검사 기술의 발전 상황을 짚어보고, 실제 진단 환경 적용 가능성과 향후 나아갈 방향을 집중 모색할 계획이다. 이번 행사에는 전 세계 약 35개국에서 2,000여 명에 달하는 진단검사의학 전문가 및 산업계 관계자들이 참석할 것으로 기대를 모으고 있다.대회 기간 중 50개 이상의 학술 세션과 300편 이상의 초록 발표가 진행된다. 주요 다룰 분야는 △임상화학(Clinical Chemistry) △임상혈액(Diagnostic Hematology) △임상미생물(Clinical Microbiology) △진단면역(Diagnostic Immunology) △수혈의학(Transfusion Medicine) △진단유전(Diagnostic Genetics) △검사실운영(Laboratory Management) 등 총 7개 전문 분야다.기조연설(Plenary)과 핵심연설(Keynote), 분과 심포지엄, 교육 워크숍 등 다채로운 세션을 통해 임상 현장의 핵심 이슈를 깊이 있게 다룬다.글로벌 협력 세션도 대폭 강화된다. 세계적인 학회 및 기관인 ADLM(미국진단검사의학회), CLSI(임상검사표준연구소), ESCMID(유럽임상미생물감염병학회) 등과 함께 공동 심포지엄(Global Collaborative Symposia)을 개최하여 최신 국제 기준과 연구 동향을 공유하고 글로벌 현안을 다룬다.이와 함께 열리는 전시회에서는 총 88개사 157개 부스가 참여해 진단검사의학 분야의 최신 솔루션과 첨단 기술을 선보인다. 참가자와 산업계 간의 활발한 교류를 통해 기술 발전과 비즈니스 협력 기회가 확대될 것으로 전망된다.한편 학회 측은 개최 10주년을 기념해 참가자들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이벤트도 마련했다. ‘럭키 미션(뽑기) 이벤트’, ‘10초를 잡아라’ 챌린지, 포토존 운영, 리미티드 굿즈 제공 등 다양한 프로그램을 통해 지난 10년의 성과를 함께 축하하고 추억을 나누는 장을 제공할 예정이다.