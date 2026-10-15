PMC박병원 박진규 이사장, 대한신경통증학회 제13대 회장 취임

근거 중심 정책 대응·재생치료 등 신기술 개척·현장 소통 강화 3대 과제 제시
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갈렌의료재단 PMC박병원 박진규 이사장
2001년 설립된 대한신경통증학회는 척추성 통증과 만성 불응성 신경통증에 대한 학문적 연구 및 교육, 통증의학 전문가 양성을 목표로 학술 발전을 이끌어온 대표적인 전문 학회다.
신임 박진규 회장은 취임사에서 학회 창립을 이끈 김영수 초대 회장을 비롯해 학회 발전에 헌신해 온 역대 임원진과 회원들에게 감사의 뜻을 전했다. 박 회장은 당초 여러 학회장을 역임한 뒤 후배 지원에 집중하려 했지만, 학회 고문단의 강력한 추천과 신임에 힘입어 이번 중책을 맡게 된 것으로 알려졌다.
박 회장은 임기 동안 추진할 3대 중점 과제로 △근거 중심의 합리적 의료 정책 대응 △통증 재생 치료 등 신기술 분야 개척 △현장 중심의 회원 소통 강화를 제시했다.
우선 학회 차원의 적정 진료지침을 제정하고, 유관 학회 및 의료단체와 공조하여 정부와 보건복지부에 합리적인 대안을 제시하는 등 과학적 근거를 바탕으로 당당하게 정책에 대응하겠다는 의지를 밝혔다.
이어 초음파 및 C-ARM을 활용한 정밀 시술은 물론, 고주파 시술, PRP·PRF 등 자가혈 기반 치료를 포함한 통증 재생 치료의 안전성과 과학적 근거를 연구·교육하여 새로운 치료 영역을 적극적으로 확대해 나갈 계획이다. 아울러 의료 현장의 목소리를 가장 가까이에서 경청하여 이를 실제 보건 의료 정책으로 연결하는 다리 역할을 하겠다고 강조했다.
평택 PMC박병원의 설립자인 박진규 회장은 대한신경외과의사회 회장, 대한의사협회 부회장, 대한최소침습척추학회 회장, 대한말초신경학회 회장 등을 역임한 의료계의 대표적 리더다. 현재도 대한기능의학회 회장, 대한신경외과병원협의회 대외협력 회장, 대한병원장협의회 부회장, 대한신경외과학회 특위 위원장, 대한척추신경외과학회 상임이사 등 활발한 활동을 이어가고 있다.
박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
박무영 의원(더불어민주당, 구로3)은 15일 주거지 인근 데이터센터 건립에 따른 주민 불안을 덜고 생활환경을 보호하기 위해 주거환경 보호를 위한 데이터센터 입지 관련 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 시행령 개정 촉구 건의안’과 ‘서울시 도시계획 조례 일부개정조례안’을 함께 대표 발의했다. 데이터센터는 냉각설비를 24시간 가동하면서 소음과 열을 내보내고, 대규모 전력을 사용해 화재 위험과 전력망 부담도 크다. 그러나 현행 ‘건축법’상 데이터센터는 일반 방송통신시설로 분류되어 별도의 입지 심의 없이 지을 수 있고, 건축허가가 기속행위로 규정되어 있어 허가권자가 입지를 실질적으로 통제하기 어렵다. 이 때문에 서울을 비롯한 여러 지역에서 데이터센터 건립을 두고 주민과의 갈등이 이어지고 있다. 현재 서울시 도시계획 조례에서는 오직 전용주거지역과 제1종 일반주거지역에서만 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 신축을 막고 있다. 하지만 제2종 및 제3종 일반주거지역의 경우 마땅한 제한 규정이 존재하지 않아, 주민들이 거주하는 주택가 한가운데에도 데이터센터가 건립될 수 있는 허점이 있다. 이번 개정안은 제2종과 제3종 일반주거지역까지 데이터센터의 건축을 원천적으로
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신경통증 질환이 환자의 삶의 질과 직결되는 만큼, 박 회장의 풍부한 학회 운영 경험과 리더십이 대한신경통증학회의 학술적 도약은 물론 국민 건강 증진과 의료 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.
세줄 요약
- 박진규 이사장, 대한신경통증학회 제13대 회장 취임
- 근거 중심 정책 대응·신기술 개척·회원 소통 강화 제시
- 통증 재생 치료 연구와 현장 목소리 반영 의지 표명
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