바른세상병원배 전국오픈 탁구대회 성료…전국 동호인 700명 열전

전국 230팀 참가해 기량 겨뤄…지역 생활체육 활성화·동호인 화합의 장 마련

2019년 첫 개최 이후 5회째…스포츠 손상 예방·건강한 운동 문화 확산에 앞장

2026 JOOLA ＆ 바른세상병원배 전국오픈 탁구대회가 성황리에 마무리됐다. 닫기 이미지 확대 보기 2026 JOOLA ＆ 바른세상병원배 전국오픈 탁구대회가 성황리에 마무리됐다.

세줄 요약 바른세상병원과 줄라코리아가 공동 주최한 전국오픈 탁구대회가 이틀간 경기도 광주에서 열렸다. 전국 700명, 230팀이 참가해 개인전과 3인 단체전으로 기량을 겨뤘고, 지역 주민 참여와 동호인 교류를 넓히며 생활체육의 가치를 보여줬다. 전국 동호인 700명 참가, 탁구대회 성료

개인전·단체전 진행, 지역 참여도 확대

생활체육 교류와 건강문화 확산 의미

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보건복지부 지정 관절전문병원 바른세상병원(병원장 서동원)은 지난 10일부터 11일까지 이틀간 경기도 광주 탄벌체육관에서 열린 ‘2026 JOOLA ＆ 바른세상병원배 전국오픈 탁구대회’가 전국 탁구 동호인들의 뜨거운 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 13일 밝혔다.줄라코리아와 바른세상병원이 공동 주최한 이번 대회는 탁구를 통한 건강한 생활체육 문화 확산과 전국 동호인 간 교류 및 화합을 위해 마련됐다. 제주, 부산, 울산, 대전, 천안, 횡성 등 전국 각지에서 모인 700명, 230팀이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루고 스포츠를 통해 소통하는 시간을 가졌다.경기는 개인전과 3인 단체전으로 나눠 이틀간 진행됐다. 첫째 날 열린 전국 오픈부에는 330명, 110팀이 출전했으며, 둘째 날 지역부에는 370명, 120팀이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 특히 둘째 날에는 광주시민을 위한 별도 경기를 마련해 지역 주민들의 참여를 이끌었다. 전국 7~8부 경기도 편성해 숙련도에 관계없이 다양한 실력의 동호인들이 부담 없이 대회에 참여할 수 있도록 했다.이번 대회는 단순히 승패를 가리는 스포츠 행사를 넘어 생활체육이 지닌 건강 증진과 사회적 교류의 가치를 나누는 자리라는 점에서 의미를 더했다. 탁구는 비교적 적은 공간에서 즐길 수 있고 연령과 체력 수준에 맞춰 참여할 수 있어 꾸준한 신체활동과 여가생활을 지원하는 대표적인 생활체육 종목이다. 전국 각지의 동호인들이 한자리에 모여 실력을 겨루고 친목을 다지는 과정은 생활체육 참여를 확대하고 지역과 세대를 잇는 건강한 스포츠 문화를 조성하는 데도 도움이 된다.대회는 전 국가대표 탁구선수 출신인 김정훈 줄라코리아 대표와 바른세상병원의 인연을 계기로 시작됐다. 김 대표가 현역 선수 시절 바른세상병원에서 치료받으며 맺은 인연이 대회 공동 개최로 이어졌다. 2019년 첫 대회 이후 코로나19로 인한 중단 시기를 제외하고 꾸준히 개최됐으며, 올해 5회째를 맞아 전국 탁구 동호인들의 대표적인 교류의 장으로 자리매김하고 있다.서동원 바른세상병원장은 “탁구는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활체육으로, 건강을 지키는 것은 물론 사람과 사람을 이어주는 매력적인 스포츠”라며 “이번 대회가 승패를 떠나 서로의 열정을 응원하고 우정을 나누는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”고 말했다. 이어 “스포츠 손상 치료를 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 선수들은 물론 생활체육인들도 부상 걱정 없이 건강하게 운동을 즐길 수 있도록 돕겠다. 앞으로도 스포츠 손상 예방과 건강한 운동 문화 확산을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.한편 바른세상병원은 다양한 종목의 스포츠 선수들을 치료해 온 경험과 스포츠의학 분야의 전문성을 바탕으로 스포츠 단체와의 협력 및 공식지정병원 운영 등을 통해 선수들의 부상 예방과 건강관리를 지원하고 있다. 이와 함께 생활체육인들이 보다 안전한 환경에서 스포츠를 즐길 수 있도록 관련 활동을 이어가며, 치료를 넘어 예방과 건강 증진으로 이어지는 스포츠의학의 역할을 확대하고 있다.