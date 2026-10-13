“보청기 착용이 뇌를 깨운다”…난청 방치가 부르는 치매 위험과 올바른 관리법

난청 방치할수록 치매 위험 최대 5배 상승…보청기로 뇌 자극 살려야

단순 노화 인식과 거부감 탓에 국내 실제 보청기 착용률 12.6% 불과

일상 대화 단답형보다 ‘언제·어디서·어떻게’ 등 연상유도 질문 좋아

이미지 확대 이비인후과 전문의 김성근 원장(김성근이비인후과)이 고령환자에게 난청 및 그에 따른 질환, 보청기 착용 등에 대해 설명하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이비인후과 전문의 김성근 원장(김성근이비인후과)이 고령환자에게 난청 및 그에 따른 질환, 보청기 착용 등에 대해 설명하고 있다.

세줄 요약 난청은 단순한 노화가 아니라 뇌의 인지기능을 떨어뜨려 치매 위험을 높이는 요인으로 지목된다. 연구에선 난청이 심할수록 위험이 커졌고, 보청기를 적극 사용한 경우 치매 발생이 크게 낮아졌다. 전문 검진과 맞춤 재활이 중요하다. 난청 방치 시 뇌 자극 감소와 치매 위험 증가

보청기 사용 시 인지기능 저하 완화 가능성

청력검사·맞춤 재활·지속 관리의 중요성

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나이가 들면서 소리가 잘 들리지 않는 현상을 단순한 자연스러운 노화 과정으로 치부하기 쉽다. 그러나 최근 의학계에서는 난청이 단순히 ‘듣는 문제’에 그치지 않고, 뇌의 인지기능을 저하시켜 치매 발생 위험을 크게 높이는 주요 원인이라는 연구 결과가 잇따라 발표되고 있다.미국 존스홉킨스대학교 연구팀이 성인 639명을 12년간 추적 관찰한 연구에 따르면, 난청의 정도가 심해질수록 치매 발생 위험이 비례하여 증가하는 것으로 나타났다. 경도 난청의 경우 치매 위험이 약 1.9배 높아졌으며, 중등도 난청은 약 3배, 고도 난청은 약 4.9배까지 치매 위험이 급증했다. 또한 미국 의사협회 이비인후과-두경부외과학 학술지(JAMA Otolaryngology-Head ＆ Neck Surgery)에 게재된 연구에 의하면, 청력검사로 확인된 난청이 8년간 새로 발생한 치매 사례 중 약 32%에 기여한 것으로 보고됐다. 고령층에서 나타나는 인지장애의 상당 부분이 청력 손실과 직접적인 연관이 있음을 보여주는 대목이다.난청과 인지기능 저하의 핵심 원인은 ‘청각 자극 감소’에 있다. 대화할 때 우리의 뇌는 상대방의 말소리를 듣고 이해하며, 적절한 대답을 구성하는 복합적인 활동을 수행한다.그러나 난청으로 인해 뇌로 전달되는 청각 자극이 부족해지면, 청력을 담당하는 뇌 영역의 활용도가 떨어지면서 해당 부위의 부피가 줄어들고 기능 퇴화가 촉진된다.의학 전문가들은 보청기를 활용한 적절한 청각 재활이 이러한 위험을 효과적으로 낮출 수 있다고 본다. 이비인후과 전문의 김성근 원장(김성근이비인후과)은 “고령자의 난청과 인지기능 사이의 관계를 다룬 여러 임상 사례와 연구 결과에 따르면 보청기 착용과 같은 적절한 청각 재활이 청력 관리뿐 아니라 인지장애 예방에 도움이 될 수 있음이 밝혀졌다”고 설명했다.실제로 미국 의사협회 신경학 학술지(JAMA Neurology)에 게재된 20년 장기 추적 연구에 따르면, 난청이 있더라도 보청기를 적극적으로 사용한 이들은 사용하지 않은 이들에 비해 치매 발생 위험이 약 61% 낮았다. 김 원장은 “보청기 착용과 같은 청각 재활을 통해 주변 소리를 다시금 잘 듣는다면 청력과 관련된 뇌 기능을 회복하고 인지기능을 관리하는 데 도움을 받을 수 있다”고 덧붙였다.이처럼 보청기를 통한 청력 관리의 중요성이 강조되고 있음에도 불구하고, 국내의 보청기 사용률은 여전히 저조한 편이다. 국가별 보청기 착용률 통계에 따르면 보청기가 필요한 국내 난청인 중 실제로 보청기를 쓰는 비율은 12.6%에 불과했다. 난청을 단순 노화로 여겨 방치하거나, 보청기 착용에 대한 거부감으로 치료 시기를 놓치는 경우가 많기 때문이다.고령의 가족에게서 대화 중 말을 잘 알아듣지 못하거나 TV 소리를 지나치게 크게 키우는 등 난청 의심 증상이 보인다면, 이비인후과를 찾아 전문적인 청력검사를 받고 개개인의 상태에 맞는 청각 재활 방안을 모색해야 한다.보청기는 단순히 주변 소리를 증폭하는 것에 그치지 않고, 외부 소리를 정밀하게 분석해 착용자가 듣지 못하는 소리는 선별적으로 키우고 큰 소리는 줄여주는 조율 메커니즘을 갖추고 있다. 이러한 기능이 말소리 이해를 돕고 대화 중 활성화되는 뇌 영역의 퇴화를 막아준다.보청기의 인지기능 재활 효과를 극대화하기 위해서는 가정 내에서의 대화 습관도 중요하다. 단순히 단답형으로 끝나는 질문보다는 뇌를 자극할 수 있는 구체적인 대화를 유도하는 것이 좋다. 예컨대 “옛날에 여행 갔었죠?”라는 질문보다는 “예전에 가족들과 갔을 때가 언제였죠?”, “어떻게 이동했나요? 비행기를 탔나요, 배를 탔나요?”와 같이 ‘언제, 어디서, 어떻게’를 떠올리게 하는 질문이 연상 작용과 문장 구성 연습을 도와 효과적인 인지 훈련이 된다. 착용 초기에는 조용한 환경에서 얼굴을 마주 보고 대화하다가, 적응 기간이 지나면 점차 소음이 있는 환경으로 대화 연습을 넓혀가는 것이 바람직하다.마지막으로 보청기는 한 번 구매해 맞추고 끝나는 기기가 아닌 지속적인 관리가 필요한 의료기기다. 사용자의 귀 상태, 주변 소리 환경, 소리 선호도에 맞춰 정밀하게 조율(fitting)되어야 하기 때문이다. 김성근 원장은 “보청기를 처음 알아본다면 이비인후과에서 귀와 청력 상태를 정확히 확인한 후 맞춤 보청기를 처방받고 청각사로부터 잘 조절받아야 한다”며 “이후에도 정기적인 귀·청력 검사와 보청기 피팅이 지속적으로 이뤄져야 만족스러운 보청기 효과를 누릴 수 있다”고 강조했다.