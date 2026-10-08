걸을수록 다리 저리고 아프다면 ‘척추관협착증’ 의심하세요

걷다 쉬면 호전되고 허리 숙이면 편해지는 것이 특징

초기엔 비수술 치료…신경학적 증상 지속땐 수술 고려

이미지 확대 걷기와 등산 등 야외활동을 할 때 엉덩이나 다리가 저리고 아파 잠시 쉬어야 하거나 허리를 앞으로 숙였을 때 증상이 줄어든다면 척추관협착증의 전형적인 증상일 수 있다. 출처= 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 걷기와 등산 등 야외활동을 할 때 엉덩이나 다리가 저리고 아파 잠시 쉬어야 하거나 허리를 앞으로 숙였을 때 증상이 줄어든다면 척추관협착증의 전형적인 증상일 수 있다. 출처= 아이클릭아트

이미지 확대 고려대 안암병원 신경외과 허준석 교수 닫기 이미지 확대 보기 고려대 안암병원 신경외과 허준석 교수

세줄 요약 걷거나 오래 서 있을 때 엉덩이와 다리가 저리고 아프다면 척추관협착증을 의심한다. 신경이 지나가는 척추관이 좁아져 생기며, 허리를 숙이거나 앉으면 증상이 줄어드는 것이 특징이다. 진단은 MRI와 신경학적 검사로 하고, 초기에는 약물·물리·운동치료를 우선한다. 걷기·등산 뒤 다리 저림과 통증 악화

허리 숙이면 완화되는 척추관협착증 특징

MRI·신경검사로 진단, 초기 비수술 치료

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선선한 날씨가 이어지면서 걷기와 등산 등 야외활동이 늘고 있다. 하지만 평소에는 크게 느끼지 못했던 허리와 다리 통증이 야외활동을 계기로 두드러진다면 척추관협착증을 의심해볼 필요가 있다. 특히 일정 거리를 걸은 뒤 엉덩이나 다리가 저리고 아파 잠시 쉬어야 하거나 허리를 앞으로 숙였을 때 증상이 줄어든다면 척추관협착증의 전형적인 증상일 수 있다.척추관협착증은 척추 안에서 신경이 지나가는 통로인 척추관이 좁아지면서 신경이 압박되는 질환이다. 주로 나이가 들면서 척추 주변의 관절과 인대, 추간판 등에 퇴행성 변화가 나타나 발생한다. 두꺼워진 인대나 커진 관절, 돌출된 추간판 등이 신경이 지나가는 공간을 좁히면서 증상을 유발한다.대표적인 증상은 엉덩이부터 허벅지, 종아리로 이어지는 통증과 저림이다. 허리 통증이 동반되기도 하지만 걷거나 오래 서 있을 때 다리 증상이 심해지는 경우가 많다. 일정 거리를 걸으면 다리가 아프거나 저려 잠시 쉬어야 다시 걸을 수 있는 ‘신경인성 간헐적 파행’은 척추관협착증의 특징적인 증상이다. 허리를 앞으로 숙이거나 앉아서 쉬면 증상이 완화되는 경우가 많다.질환이 진행되면 걸을 수 있는 거리가 점차 짧아지고 다리에 힘이 빠지거나 감각이 둔해질 수도 있다. 다만 비슷한 증상이 혈관질환이나 다른 신경질환에서도 나타날 수 있어 증상만으로 판단해서는 안 된다.진단은 환자의 증상과 신경학적 검사를 바탕으로 엑스레이, 자기공명영상(MRI) 등 영상검사를 종합해 이뤄진다. MRI를 통해 척추관이 좁아진 위치와 정도, 신경 압박 여부 등을 확인할 수 있다. 다만 영상검사에서 척추관 협착이 발견됐다고 해서 모두 치료가 필요한 것은 아니다. 실제 통증의 정도와 보행장애, 근력 및 감각 변화 등을 함께 고려해야 한다.초기에는 약물치료와 물리치료, 운동치료, 주사치료 등 비수술적 치료를 우선 시행한다. 이러한 치료에도 통증이나 보행장애가 지속되거나 근력 저하 등 신경학적 증상이 나타나는 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있다.수술은 신경을 압박하는 구조물을 제거해 좁아진 공간을 넓혀주는 것이 기본이다. 병변의 위치와 범위, 척추의 안정성 등에 따라 적합한 수술 방법을 선택한다. 최근에는 절개 범위와 주변 조직 손상을 줄이기 위해 척추내시경 수술도 널리 활용되고 있다. 척추내시경 수술에는 하나의 통로를 이용하는 단일공 방식과 두 개의 통로를 사용하는 양방향 방식 등이 있다.고려대 안암병원 신경외과 척추 분과장 허준석 교수는 “요통 환자 중 상당수가 과거 엑스레이 검사만으로 자신이 척추관협착증을 앓고 있다고 잘못 알고 있는 경우가 있다”며 “척추관협착증은 MRI와 같은 정밀 영상검사와 실제 통증 및 보행장애, 신경 기능을 척추전문의가 종합적으로 살펴 진단해야 한다”고 설명했다.허 교수는 “초기에는 비수술적 치료를 충분히 시행하되, 꼭 필요한 경우에는 치료를 너무 늦추지 않고 환자의 상태에 맞는 수술 방법을 신중하게 선택하는 것이 중요하다”고 강조했다.척추관협착증을 예방하려면 적정 체중을 유지하고 등과 허리, 복부 주변 근육을 꾸준히 강화하는 것이 도움이 된다. 장시간 같은 자세로 앉아 있거나 무거운 물건을 반복해서 드는 행동은 줄이고, 고령층은 걷기나 수영 등 무리가 적은 운동을 꾸준히 하는 것이 척추 건강 유지에 도움이 될 수 있다.