100세 시대, 오래 사는 것보다 중요한 ‘기쁨 수명(Joy Span)’ 늘리려면…

노년기 삶의 질 결정하는 사회적 활동 걸림돌은 신체적 ‘노쇠’

한의학서 기력 저하는 ‘허로’… 맞춤 관리로 노후 활력 유지를

이미지 확대 100세 장수시대를 맞아 ‘건강 수명’을 넘어 ‘기쁨 수명’이 주목받고 있다. 이는 얼마나 오래 사는지보다 삶의 기쁨을 얼마나 오래 유지하는지에 중점을 두는 것이다. 출처= 123RF 닫기 이미지 확대 보기 100세 장수시대를 맞아 ‘건강 수명’을 넘어 ‘기쁨 수명’이 주목받고 있다. 이는 얼마나 오래 사는지보다 삶의 기쁨을 얼마나 오래 유지하는지에 중점을 두는 것이다. 출처= 123RF

이미지 확대 창원자생한방병원 박종훈 병원장 닫기 이미지 확대 보기 창원자생한방병원 박종훈 병원장

세줄 요약 건강 수명을 넘어 삶의 기쁨을 오래 지키는 ‘기쁨 수명’이 주목받는다. 노년기엔 취미와 만남이 삶의 질을 좌우하지만, 노쇠가 진행되면 활력과 외출이 줄 수 있다. 운동과 영양, 생활습관 관리가 중요하며 필요하면 한의학적 보완 치료도 도움이 될 수 있다. 기쁨 수명 개념 주목, 노년 삶의 질 강조

노쇠 진행 시 활력 저하, 외출과 취미 제약

운동·영양·생활습관 관리와 보완 치료 필요

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최근 ‘건강 수명’을 넘어 ‘기쁨 수명(Joy Span)’이라는 개념이 주목받고 있다. 미국 캘리포니아 어바인 대학교 교수이자 노인의학의 권위자인 케리 번라이트 박사가 제시한 개념으로, 얼마나 오래 사는지보다 삶의 기쁨을 얼마나 오래 유지하는지에 중점을 둔다. 사람을 만나고, 좋아하는 일을 하는 시간이 노년기 삶의 질을 가르는 기준이 된다는 것이다.실제 노년층의 생각도 크게 다르지 않은 모습이다. 지난해 국내 한 설문조사기관이 발표한 ‘노후 희망 활동’을 살펴보면 65세 이상 참여자의 78.8%가 노후에 하고 싶은 활동으로 ‘취미·교양활동’을, 70.3%가 ‘소득 창출’을 꼽았다. 노년기에도 자신이 원하는 활동을 지속하며 삶을 채우려는 욕구가 큰 셈이다.문제는 나이가 들수록 사회적 활동을 뒷받침할 신체적 여력이 떨어질 수 있다는 점이다. 노년기에는 식욕과 수면의 질이 저하되기 시작하고, 일상생활 전반에 활력이 떨어지기 쉽다.창원자생한방병원 박종훈 병원장은 “노쇠가 진행되면 체중 감소와 근력 저하, 보행 속도 저하, 피로감 등이 복합적으로 나타날 수 있다”며 “특히 낙상이나 입원 위험이 커지고 외출이나 취미 활동 등 일상생활에도 제약이 생길 수 있다”고 말했다. 실제로 최근 들어 노쇠를 단순한 노화 현상이 아닌 적극적으로 대응해야 할 건강 문제로 보는 인식이 커지고 있다. 질병관리청에선 올해 지역사회건강조사에 노쇠 지표를 처음 도입해 지역별 노쇠 현황을 파악하는 등 체계적인 노쇠 예방·관리 정책 기반을 마련하고 있다.다행히 노쇠는 운동과 영양 관리, 규칙적인 생활습관 등을 통해 진행을 늦출 수 있다. 세계보건기구(WHO) 역시 건강한 노화를 위해 고령층의 기능적 능력을 유지하는 것이 중요하다고 강조하고 있다. 따라서 활력 있는 노년기를 보내기 위해서는 노쇠가 본격적으로 진행되기 전부터 생활습관을 관리하는 것이 중요하다.만약 스스로 관리하기 어렵다면 의료기관의 도움을 받는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 박종훈 병원장은 “한의학에서는 노쇠와 함께 나타나는 만성 피로와 기력 저하를 ‘허로(虛勞)’의 관점에서 살펴본다. 허로란 오랜 피로나 질환, 노화 등으로 몸의 기혈(氣血)과 장부 기능이 전반적으로 쇠약해진 상태를 뜻한다. 이 가운데 기운이 부족한 ‘기허(氣虛)’ 상태에서는 쉽게 지치거나 무기력함을 느낄 수 있으며, 혈이 부족한 ‘혈허(血虛)’가 동반되면 어지럼증이나 집중력 저하, 수면 불편 등을 겪기도 한다. 노년기에는 기와 혈이 함께 부족한 ‘기혈양허(氣血兩虛)’의 양상으로 나타나는 경우도 있다”고 설명했다.이 때문에 한의학에서는 환자 체질과 증상에 따라 허약해진 기혈을 보충하고 기력을 회복하는 치료를 시행한다. 특히 피로 정도와 식욕, 수면, 소화 상태 등을 종합적으로 살펴 개인에게 맞는 보약을 처방한다. 대표적으로 육공단과 경옥고 등이 활용된다. 육공단은 공진단에 육미지황환의 처방을 더한 한약으로, 면역세포 활성화에 효과적이다. 경옥고는 체내 부족한 진액을 보충해주며 면역력 강화, 육체피로, 노화 방지 등의 효과가 있다. 특히 육공단의 면역력 증진 효과는 연구논문을 통해서 입증된 바 있다. 자생한방병원 연구팀이 SCI(E)급 국제학술지 ‘헬리온 (Heliyon)’에 게재한 연구 논문에 따르면, 육공단은 면역세포의 사멸을 억제하고 면역 반응을 활성화하는 것으로 확인됐다. 구체적으로 면역 세포의 사멸을 억제하는 BCL-2단백질의 발현 강도가 2배 이상 증가했고 염증 수치와 면역반응을 조절하는 인터루킨-10(IL-10)은 약 3배 늘어난 것으로 확인됐다.인생 100세를 바라보는 시대다. 오래 사는 만큼 그 시간을 어떻게 보내는지도 중요하다. 무엇보다 사람을 만나고 좋아하는 일을 지속하며 일상의 즐거움을 유지하려면 이를 뒷받침할 몸의 건강이 필요하다. 평소 작은 피로나 기력 저하부터 세심하게 관리해 나가야 한다.