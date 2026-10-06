광동제약, 비타500 신규 모델로 ‘악뮤(AKMU)’ 발탁

모델 친필 메시지 적용한 ‘비타500 악뮤에디션’ 선보여

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세줄 요약 광동제약이 비타500의 신규 모델로 악뮤를 선정하고, 이찬혁·이수현이 직접 작성한 사랑·응원·공감 메시지 40종을 라벨에 담은 악뮤에디션을 선보였다. 제품은 온라인몰과 온오프라인 채널에서 판매되며, 순차적으로 다른 비타500 라인업에도 적용될 예정이다. 광동제약, 비타500 신규 모델로 악뮤 발탁

악뮤 직접 작성 메시지 40종 라벨 적용

비타500 악뮤에디션 출시 및 순차 확대

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광동제약(대표 최성원·박상영)은 ‘비타500’의 신규 모델로 그룹 ‘악뮤(AKMU)’를 발탁하고, 악뮤가 직접 작성한 메시지를 라벨에 적용한 ‘비타500 악뮤에디션’을 출시했다고 6일 밝혔다.모델로 선정된 악뮤는 독창적인 음악성과 대중성을 겸비한 남매 듀오다. 일상적 소재를 위트 있고 진솔하게 풀어내며 개성 있는 음악과 친숙한 이미지로 전 세대에 걸쳐 폭넓은 사랑을 받아왔다. 광동제약은 악뮤의 밝고 긍정적인 이미지가 다양한 관계 속에서 마음을 전하는 비타500의 브랜드 이미지에 부합해 모델로 선정했다.광동제약은 모델 발탁을 기념해 ‘비타500 악뮤에디션’을 출시했다. 이번 에디션에는 멤버 이찬혁과 이수현이 사랑·응원·공감 등을 주제로 직접 작성한 메시지 40종을 제품 라벨에 담았다. 라벨에는 “너의 영감이 되어줄게”, “이보다 더 좋은 것은 없어” 등 악뮤가 음악을 통해 전해온 메시지와 개성을 담은 문구가 포함됐다.신규 에디션은 광동제약의 온라인 공식몰 광동상회를 비롯해 온·오프라인 전 판매 채널에서 만나볼 수 있으며, 온라인 기획전을 통해 구매왕, 베스트 리뷰어 선정 이벤트 등을 진행할 예정이다. 비타500 오리지널 제품을 시작으로 비타500 제로, 비타500 프레시 및 C plus 라인업에 순차적으로 적용될 예정이다.광동제약 관계자는 “비타500 악뮤에디션은 신규 모델 악뮤가 직접 작성한 메시지를 통해 일상에서 주변 사람들과 진솔한 응원과 마음을 주고받을 수 있도록 기획한 제품”이라며 “평소 표현하기 어려운 마음을 보다 편히 전하는 소통의 매개체로 활용되길 바란다”고 말했다.