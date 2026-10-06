임상 6개 분야 세계 톱10 ‘국내 최다’… 서울아산병원, 글로벌의료 위상 입증

美 뉴스위크 2027 임상분야 평가

이미지 확대 서울아산병원은 국내외 평가에서 글로벌 의료를 선도하는 한국의 대표 병원으로 평가받고 있다. 사진은 서울아산병원 전경.

서울아산병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울아산병원은 국내외 평가에서 글로벌 의료를 선도하는 한국의 대표 병원으로 평가받고 있다. 사진은 서울아산병원 전경.

서울아산병원 제공

세줄 요약 서울아산병원이 뉴스위크의 2027년 임상분야별 세계 최고 병원 조사에서 국내 병원 중 최다인 6개 분야를 세계 10위권에 올렸다. 내분비 2위, 소화기·비뇨기 5위, 암 6위, 신경·신장 9위를 기록하며 세계적 경쟁력을 다시 확인했다. 뉴스위크 평가서 6개 분야 세계 10위권 진입

내분비 2위, 소화기·비뇨기 5위 등 상위권

중증질환 치료와 환자안전 성과 재확인

2026-10-06 14면

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아산사회복지재단(이사장 정몽준) 서울아산병원이 미국 뉴스위크가 시행한 ‘2027년도 임상분야별 세계 최고 병원’ 조사에서 국내 병원 중 가장 많은 6개 임상분야를 세계 10위권에 올렸다. 전 세계 의료종사자 설문, 국제 인증, 환자자기평가도구(PROM) 등을 기준으로 진행한 평가에서 서울아산병원은 글로벌 의료의 중심으로서 위상을 다시 한번 입증했다.서울아산병원은 내분비 분야에서 세계 2위를 차지해 뉴스위크 평가 시작 이래 국내 병원 역대 최고 순위를 기록했다. 이어 소화기·비뇨기 5위, 암 6위, 신경·신장 9위를 차지했다. 올해 처음 평가를 시행한 신장 분야도 세계 9위에 오르는 성과를 거뒀다. 이 밖에도 정형 11위, 심장 13위, 호흡기 14위, 심장 수술 23위 등 우수한 평가를 받았다. 또 국내 1위 분야는 내분비, 소화기, 신경, 신장, 심장, 심장수술 등 총 6개로 국내 최다 기록을 썼다. 신경수술(27단계 상승)과 산부인과(11단계 상승) 등 총 8개 분야의 순위가 전년 대비 상승했다.이런 성과는 중증질환 치료를 선도해 온 결과로 매년 미국, 아랍에미리트, 몽골 등 2만여명의 외국인 환자와 90여개국 3500여명의 해외 의학자가 서울아산병원을 찾고 있다.박승일 병원장은 “환자 안전과 의료 질을 높이기 위해 매진해 온 노력이 6개 분야 세계 10위권 진입으로 이어졌다”며 “환자자기평가 및 환자경험지표를 토대로 한 가치기반의료 체계를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.세계 톱10의 주요 임상분야 성과를 살펴보면, 암병원은 국내 암등록 환자 8명 중 1명을 치료하며 연간 1만 8000여건의 암 수술을 시행한다. 국내 최초로 다학제 통합진료를 도입했으며, 2031년 가동을 목표로 중입자치료센터를 준비 중이다.소화기 분야는 세계내시경협회 최우수 내시경센터 인증을 획득했으며, 225만건 이상의 내시경 검사와 시술을 진행했다. 중동 환자를 위해 아랍에미리트(UAE) 아산소화기병원 개원을 앞두고 있다. 신경 분야는 세계 최초 뇌졸중 응급진료팀에 이어 신경비상팀을 운영해 신경계 응급상황에 대한 상시 위기대응 체계를 구축하고 신속한 치료와 추적 진료를 제공한다.신장 분야는 신장내과와 장기이식센터 신장이식팀이 지금까지 8000여건에 달하는 신장이식을 시행하며 말기 신부전 환자들에게 높은 생존율과 삶의 질을 보장하고 있다.비뇨기 분야는 4만건 이상의 비뇨기암 수술을 시행했으며 전립선암 99%, 신장암 80% 이상을 최소 침습으로 시행해 환자의 합병증과 부작용을 최소화하고 있다.내분비 분야는 당뇨병센터, 갑상선팀, 골다공증 클리닉 등 세부 전문클리닉을 운영하며 연간 수만 명의 환자를 진료하고 세계적 학술지에 연구 성과를 게재하고 있다.