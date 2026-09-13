닫기 이미지 확대 보기

한 달 일찍 찾아온 ‘독감의 계절’

독감 예방 접종이 21일부터 연령대별로 순차적으로 시행되는 가운데 13일 서울 성북구의 한 소아청소년과 전문병원이 환자와 보호자로 붐비고 있다. 질병관리청은 지난 11일 인플루엔자 유행주의보를 발령했는데 지난해보다 한 달 이상, 2024년보다 석 달 이상 앞선 것이다.

연합뉴스