의사 적은데 병원 찾는 횟수 OECD 1등

1인당 연 18회 방문… 병상 수는 1위

1000명당 의사 수 2.6명 최하위권

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세줄 요약 한국인의 연간 외래 진료 횟수는 17.9회로 OECD 1위였고, 병상 수도 가장 많았다. 기대수명은 83.7년으로 높았으나, 임상 의사 수는 인구 1000명당 2.6명에 그쳐 최하위권이었다. 의학 계열 졸업자도 적어 의료 인력 확충이 과제로 지적됐다. 외래 진료 횟수 OECD 1위, 병상 수도 최다

기대수명 높고 회피가능사망률은 낮은 수준

임상 의사·의학 졸업자 부족, 인력난 심화

2026-07-24 8면

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한국인의 연간 ‘외래 진료 횟수’가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위를 기록했다. 국민의 기대수명은 83.7년으로 역대 최고치에 이르렀다. 하지만 한국의 임상 의사 규모는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위권에 머무른 것으로 나타났다. 고령화 속 의료 수요는 커지는데 의료 인력은 턱없이 부족한 것이다.보건복지부는 23일 ‘OECD 보건통계 2026’의 세부 내용을 분석한 결과를 발표했다. 한국인 1인당 연간 외래 진료 횟수는 17.9회로 집계됐다. OECD 회원국 중 1위다. OECD 평균인 6.6회보다 2.7배 많은 횟수다. 일본이 12.4회로 뒤를 이었다. 병원의 병상수도 인구 1000명당 12.5개로 OECD 회원국 중 가장 많았다. 평균 4.2개의 3배 수준이다. 한국의 의료보험 체계가 잘 구축돼 있어 의료 서비스 이용이 세계 어느 나라보다 활발한 것으로 분석된다.한국인의 기대수명은 83.7년으로 OECD 평균인 81.2년보다 2.5년 길었다. 스웨덴(83.8년), 스페인(84.0년), 일본(84.1년), 스위스(84.2년) 정도가 한국보다 장수국이었다. 질병 예방과 적절한 치료 등으로 막을 수 있는 죽음을 뜻하는 ‘회피가능사망률’은 인구 10만명당 139.0명으로 OECD 평균인 208.8명보다 크게 낮았다. 보건의료 체계가 잘 작동하고 있다는 의미다.이처럼 한국은 세계 상위 고령화국에 속하고, 국민의 병원 이용도 활발하지만 의사 수는 OECD 회원국 중 꼴찌 수준인 것으로 나타났다. 2024년 기준 한국에서 환자를 직접 치료하는 임상 의사 수는 인구 1000명당 2.6명으로 꼴찌인 코스타리카(1.7명)에 이어 두 번째로 적었다. OECD 평균은 4.0명이다. 인구 대비 의사 수가 가장 많은 나라는 그리스(6.3명)와 이탈리아(5.8명)였다. 캐나다(2.7명)와 일본(2.7명)이 한국과 비슷했다.미래 의사가 될 인재도 부족한 것으로 파악됐다. 한국의 의학 계열 졸업자는 인구 10만명당 7.3명으로 OECD 회원국 중에서 캐나다 7.0명에 이어 두 번째로 적었다. OECD 평균인 15.3명의 절반 수준이다.