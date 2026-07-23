AI로 ‘응급실 뺑뺑이’ 막는다…구급차 갈 병원 실시간 배정

응급 통합 플랫폼·보건소 AI 도입

병원 옮길 때 의료 영상 자동 공유

이미지 확대 26일 국회 본회의에서 ‘응급실 뺑뺑이 방지법’인 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안이 통과되고 있다. 2025.10.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일 국회 본회의에서 ‘응급실 뺑뺑이 방지법’인 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안이 통과되고 있다. 2025.10.26 연합뉴스

세줄 요약 정부가 AI 기본의료 전략을 발표했다. 응급환자 상태와 병원별 치료 역량을 실시간 분석해 구급차가 갈 병원을 배정하는 플랫폼을 개발하고, 지역 보건의료기관에는 진료 보조·건강관리 AI를 보급한다. 의료 취약지 의원 지원과 병원 간 기록 공유도 추진한다. 응급환자 상태·병원 역량 실시간 분석 배정

구급차 이송 지원하는 응급 통합 AI 플랫폼

응급실 뺑뺑이 완화와 골든타임 확보 추진

2026-07-23 3면

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앞으로 인공지능(AI)이 응급환자 상태와 병원별 치료 역량을 실시간으로 분석해 ‘갈 수 있는 병원’을 찾아 준다. 구급차가 환자를 받아 줄 병원을 찾지 못해 ‘응급실 뺑뺑이’를 돌다 생명의 골든타임을 놓치는 일이 없어질지 주목된다.보건복지부와 국가인공지능전략위원회는 22일 이런 내용의 ‘AI 기본의료 전략’을 발표했다. 국민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 의료서비스를 확대하고 지역 의료기관도 첨단 기술을 이용할 수 있는 기반을 구축하는 것이 핵심이다.정부는 구급대의 환자 이송부터 적정 병원 선정까지 지원하는 ‘응급 통합 AI 플랫폼’을 개발해 현장에서 시험 운영한 뒤 단계적으로 확대할 계획이다. 플랫폼은 환자의 중증도와 실시간 이송 정보, 의료기관별 응급의료 자원과 최종 치료 역량을 종합적으로 분석한다.지역 1차 의료에도 AI를 본격적으로 도입한다. 2027년부터 전국 보건소와 보건지소 등 지역 보건의료기관에 ‘1차 의료 AI 패키지’를 보급한다.진료 보조 AI는 엑스레이 등 의료영상 판독을 돕고 진료 내용을 토대로 의무기록을 자동으로 작성한다. 건강관리 AI는 개인의 건강기록과 검사 결과를 분석해 질병 위험을 예측하고 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리를 지원한다. 환자 문진 결과를 자동으로 요약하고 개인별 건강관리 방안도 제시한다.의료 취약지에서 소아청소년과 등 필수 진료를 하는 동네의원에는 의료 AI 도입 비용을 지원한다. 의원이 AI 진단·진료 보조 기술을 갖추도록 해 의료 취약지 주민도 첨단 의료 AI의 도움을 받을 수 있도록 할 방침이다. 섬과 산간 지역에서는 재택 방문간호사가 AI를 활용해 원격지 의사와 비대면 협진을 할 수 있도록 한다.병원을 옮길 때마다 의료영상을 광디스크(CD)에 복사해야 하는 불편도 줄인다. ‘나의 건강기록’(PHR)을 기반으로 병원 간 의료영상과 진료 정보를 공유하고, 환자를 전원할 때는 AI가 진료기록을 요약해 진료의뢰서 초안을 작성한다.지역 공공병원이 첨단 AI를 공동으로 이용할 수 있는 ‘공공의료 AI 고속도로’도 구축한다. 영상 판독과 의무기록 작성, 진료의뢰서 요약 등의 기능을 갖춘 중앙 AI 플랫폼에 공공병원을 연결하는 방식이다. 정부는 올해부터 2029년까지 전국 72개 책임의료기관을 AI 고속도로에 연결할 계획이다.