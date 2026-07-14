당진시 “비브리오패혈증 주의해야”…삽교천 해수서 검출

세줄 요약 충남 당진시가 삽교천 방조제 해수에서 비브리오패혈증균을 검출해 여름 휴가철을 앞두고 주의를 당부했다. 오염 어패류를 날로 먹거나 상처 난 피부가 해수에 닿으면 감염될 수 있다. 시는 해수와 갯벌을 매주 점검하며 예방 수칙을 안내하고 있다. 삽교천 해수서 비브리오패혈증균 검출

오염 어패류 생식·상처 접촉 감염 주의

당진시, 4곳 해수·갯벌 매주 모니터링

이미지 확대 비브리오패혈증 주의 안내문. 당진시 제공 닫기 이미지 확대 보기 비브리오패혈증 주의 안내문. 당진시 제공

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충남 당진시는 여름 휴가철을 앞두고 비브리오패혈증 감염에 대한 각별한 주의를 당부했다.14일 시에 따르면 최근 삽교천 방조제 해수에서 비브리오패혈증균이 검출됐다.비브리오패혈증균은 겨울철 해저 갯벌에서 월동하다가 해수 온도가 18℃ 이상으로 상승하는 봄철부터 표층수에서 본격적으로 검출된다.오염된 어패류를 날로 섭취하거나 상처 난 피부가 오염된 해수에 접촉할 경우 감염될 수 있으며, 사람 간 전파는 이뤄지지 않는다.주요 증상은 감염 후 12~72시간 내 발열, 오한, 복통, 설사 등의 증상이 나타나고, 심한 경우 괴사성 병변으로 진행될 수 있다.예방 수칙으로는 △어패류는 5℃ 이하에서 보관 및 85℃ 이상으로 충분히 가열해 섭취 △상처가 있는 경우 바닷물 접촉 자제 △조리 기구(도마·칼) 소독 철저 등이다.시는 충남 보건환경연구원과 매주 삽교천·마섬포구·왜목마을·용무치항 등 4곳에서 해수, 갯벌 등 가검물을 채취해 병원균의 발생 양상을 모니터링하고 있다.