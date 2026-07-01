단국대병원, ‘신생아중환자실 적정성 평가’ 1등급

세줄 요약 단국대병원이 건강보험심사평가원 제4차 신생아중환자실 적정성 평가에서 충남 유일 1등급을 받았다. 종합점수 95.76점으로 전체 평균과 상급종합병원 평균을 모두 웃돌았고, 과정지표 전 항목 만점으로 고위험 신생아 치료 역량을 입증했다. 충남 유일 신생아중환자실 1등급 획득

종합점수 95.76점, 평균 크게 상회

과정지표 전 항목 만점, 치료역량 입증

이미지 확대 단국대병원 신생아중환자실. 단국대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 단국대병원 신생아중환자실. 단국대병원 제공

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단국대병원(병원장 김재일)은 건강보험심사평가원이 실시한 ‘제4차 신생아중환자실 적정성 평가’ 결과 충남에서 유일하게 최우수 등급인 1등급을 획득했다고 1일 밝혔다.이번 평가는 신생아중환자실 진료환경 개선과 의료관련 감염 예방 등으로 환자 안전 중심의 의료서비스 향상 도모를 위해 마련됐다. 상급종합병원과 종합병원 총 83곳을 대상으로 진행됐다.단국대병원은 종합점수 95.76점으로, 전체 평균(89.87점)과 상급종합병원 종별 평균(92.66점)을 웃도는 우수한 성적을 거뒀다.의료서비스의 질과 직결될 수 있는 ‘과정지표’ 전 항목은 만점을 받으며 고위험 신생아 치료 역량을 입증했다.보건복지부 지정 ‘권역모자의료센터’인 단국대병원은 25개의 신생아중환자 전용 병상을 운영하고 있으며, 신생아중환자실을 통해 연간 7600여 명의 고위험 신생아를 치료하고 있다.김재일 단국대병원장은 “1등급 획득은 최고 수준의 의료서비스를 제공하고 있다는 유의미한 결과”라며 “닥터헬기와 충남권역응급의료센터·권역외상센터 등 병원 핵심 인프라를 적극 활용해 고위험 신생아 치료에 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.