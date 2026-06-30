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학생건강검진, 내년부터 의료기관 선택권 확대

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-06-30 23:57
수정 2026-06-30 23:57
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건보공단 위탁… 국가검진처럼 관리

내년 3월부터 초·중·고 학생은 원하는 검진 기관에서 원하는 시기에 건강검진을 받을 수 있게 된다. 지금까지는 학교가 계약한 검진 기관에서만 검진받아야 했지만, 학생건강검진이 국가건강검진 체계로 들어오면서 학생과 학부모의 선택권이 넓어진다.

보건복지부는 30일 이런 내용을 담은 ‘제4차 국가건강검진종합계획(2026~ 2030)’을 확정했다. 학생건강검진은 국민건강보험공단에 전면 위탁돼 국가검진처럼 관리된다. 그동안 교육부 소관으로 따로 운영돼 영유아 검진이나 성인기 건강검진 정보와 연계하기 어려웠지만 앞으로는 건보공단이 학생 검진 결과를 함께 관리해 어릴 때부터 성인이 된 뒤까지 건강 변화를 살필 수 있게 된다.

소아비만 관리도 강화한다. 혈액검사 대상을 기존 비만 학생에서 과체중 학생까지 넓히고 검진 결과를 바탕으로 과체중·비만 아동에게 맞춤형 예방·관리 서비스를 제공한다.﻿

세종 이현정 기자
2026-07-01 10면
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