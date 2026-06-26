지난해 의약품 유통금액 108조원…7조 이상 증가

2023년 94조에서 매년 꾸준히 증가

이미지 확대 서울 시내 한 편의점에 판매 중인 상비약. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내 한 편의점에 판매 중인 상비약. 연합뉴스

세줄 요약 지난해 국내 의약품 유통금액이 108조원에 달해 전년보다 7조5000억원 늘었다. 심평원 통계집에 따르면 2023년 94조7000억원, 2024년 100조5000억원에 이어 증가세가 이어졌고, 도매상이 절반 이상을 공급했다. 의약품 유통금액 108조원, 전년 대비 7조5000억원 증가

도매상 공급 59조9000억원, 시장 점유율 55.5% 차지

약국 공급금액 26조7000억원, 요양기관 중 최다

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지난해 국내 의약품 유통금액이 108조원에 달하는 것으로 나타났다. 전년 대비 7조 5000억원 늘어난 수치다.건강보험심사평가원은 국내 완제의약품 생산·수입과 공급실적 주요 통계를 수록한 ‘2025 완제의약품 유통정보 통계집’을 26일 발간했다.국내 의약품 유통금액은 꾸준히 증가세다. 2023년 약 94조 7000억원, 2024년 100조 5000억원, 지난해 108조원으로 매년 늘었다. 의약품 유통금액은 제약사와 요양기관 간 직거래와 도매를 통한 공급 등 모든 유통단계의 공급금액을 합산한 것이다.공급주체별로 보면 도매상이 공급한 금액은 59조 9000억원으로 전체 시장의 55.5%를 차지했으며 제조사는 34조 5000억원(31.9%), 수입사는 13조 6000억원(12.6%)으로 나타났다.생산금액은 28조 5247억원으로 전년 대비 9000억원(3.26%) 증가했으며 수입금액은 9조 4019억원으로 전년 대비 1조 1532억원(14%) 증가했다.의약품을 유통받은 요양기관 중엔 약국이 받은 공급금액이 26조 7000억원으로 61.1%를 차지했다. 종합병원급은 10조원(22.8%), 의원급 4조 1000억원(9.4%), 병원급 2조 3000억원(5.3%) 순이었다.