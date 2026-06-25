집에서 삼겹살 자주 구워 먹는데…“치매 증상 심해질 수도” 충격

세줄 요약 질병청 연구에서 돼지고기 조리 연기에서 나온 초미세먼지를 쥐에 노출하자 해마 변화와 기억력 저하가 확인됐다. 실내 조리 때 농도는 대기보다 훨씬 높아 환기와 공기질 관리가 치매 예방에 중요하다는 점이 강조됐다. 조리 연기 초미세먼지, 뇌 인지기능 저하 확인

알츠하이머병 동물모델 해마 변화와 기억력 감소

실내 환기 강화, 공기질 관리 필요성 제기

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이미지 확대 실내 초미세먼지 뇌 건강 영향 연구 모식도. 질병관리청 제공 닫기 이미지 확대 보기 실내 초미세먼지 뇌 건강 영향 연구 모식도. 질병관리청 제공

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집에서 고기를 구울 때 발생하는 초미세먼지가 뇌 건강에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나와 주의가 요구된다.질병관리청 국립보건연구원은 25일 실내 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 인지기능 저하를 유도할 수 있다는 사실을 확인했다고 밝혔다.질병청은 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 건강에 어떤 영향을 미치는지 확인하기 위해 형질전환 쥐(알츠하이머병 동물모델)를 활용해 연구를 진행했다.동물모델에 돼지고기 조리 연기 유래 초미세먼지를 하루 4시간, 주 5회, 4주간 흡입 노출시킨 결과, 초미세먼지에 노출된 동물모델의 기억을 담당하는 뇌(해마) 부위에 변화가 관찰됐다.공간 기억 및 환경 변화 인지 능력이 저하됐으며, 기억 형성과 신경세포 간 연결을 담당하는 단백질의 발현이 줄어 세포 신호 전달체계가 정상적으로 작동하지 않는 양상도 확인됐다.현대인은 하루 90% 이상을 실내에서 생활하는데, 조리 시 발생하는 초미세먼지 농도는 대기 농도의 수십 배에 달하는 것으로 알려져 있다.연구 책임자인 김영열 호흡기알레르기질환연구과 과장은 “실내 공기 질 개선과 조리 시 환기 강화 등 실내 초미세먼지 저감이 치매와 같은 퇴행성 뇌 질환 위험을 낮추는 잠재적 예방 전략이 될 수 있다”고 말했다.질병청은 이번 연구가 실내 환경 요인이 신경 퇴행성 질환의 발생·진행을 유발할 가능성을 실험적으로 제시했다는 의의가 있다고 설명했다. 다만 동물모델 연구 결과인 만큼 인체에 대한 영향은 추가 검증은 필요하다.연구 결과는 실내 환경·건강 분야 국제 학술지 ‘인도어 에어’(Indoor Air) 온라인판에 게재됐다.